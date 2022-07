Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve no Brasil para a sessão comemorativa do centenário da travessia aérea do Atlântico Sul. No mesmo dia, participou na abertura da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. E, se esses foram os motivos que o levaram ao Brasil, o Presidente da República recheou a sua agenda com vários encontros, nomeadamente com antigos Presidentes do Brasil — Fernando Henrique Cardoso , Michel Temer e Lula da Silva . Primeiro problema: Lula da Silva será candidato às próximas eleições presidenciais brasileiras (em Outubro), contra o actual Presidente do Brasil, pelo que o encontro com Marcelo foi por alguns interpretado como uma interferência no curso da campanha (informalmente em curso). Segundo problema: um dos que interpretou deste modo foi, precisamente, o Presidente Jair Bolsonaro, que havia convidado Marcelo para um almoço e que, sabendo do encontro com Lula da Silva, o desconvidou .

Numa circunstância normal, este episódio constituiria um incidente diplomático preocupante. Seja porque desencadeou mal-estar entre as maiores figuras dos Estados português e brasileiro, que deveriam preservar uma relação privilegiada. Seja porque esse mal-estar se deveu a um encontro que as boas práticas diplomáticas recomendariam evitar: na medida em que Lula da Silva já anda em campanha e será formalmente candidato presidencial a partir de Agosto, o encontro com Marcelo sujeita-se a interpretações políticas (e, aí, difere dos encontros com Temer e Henrique Cardoso, ambos retirados da política activa). Jair Bolsonaro pode ser um presidente medíocre, um populista e uma figura política menor. Mas Jair Bolsonaro, com toda a legitimidade democrática, é Presidente do Brasil. E, neste episódio de colisão diplomática entre Portugal e Brasil, foi Marcelo Rebelo de Sousa o principal responsável pelo desconforto que se instalou. Não haja dúvidas: Marcelo errou ao encontrar-se com Lula da Silva — já agora, também ele um político pouco recomendável, cujo espectro de corrupção aconselharia distanciamento, em vez de camaradagem.

