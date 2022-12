Desta vez foi a propósito da eutanásia. Mesmo perante as mais graves questões, podemos contar sempre com André Ventura e o seu colaborador Augusto Santos Silva para reduzirem tudo a uma ocasião para discutir o Chega e a relação da restante direita com o Chega. O futuro do país parece por isso depender cada vez mais de o PSD, como maior partido da oposição (tem seis vezes mais deputados que o Chega), descobrir como sair desta tenaz política, em que Ventura aperta de um lado e o PS do outro.

Até agora, não descobriu. As opções têm sido duas: a indiferença, ou então levantar um dedo muito profético, e clamar com som e fúria que o Chega é o demónio. Nenhuma delas é boa. Comecemos pela segunda, a da “linha vermelha”. É a mais tonta. Primeiro, porque começa por negar uma evidência. O nacionalismo a que o Chega quer dar uma representação partidária autónoma é uma corrente política tradicional da direita, tal como o liberalismo e o conservadorismo. Nacionalistas, conservadores e liberais estiveram juntos nas grandes frentes eleitorais da direita nesta democracia, o PSD e o CDS. André Ventura e Diogo Pacheco de Amorim vieram daí, tal como muitos dirigentes da IL. É absurdo clamarem agora que nada têm a ver uns com os outros. Em 2020, aliás, voltaram logo a congregar-se no apoio ao governo açoriano, e não é impossível que um dia estejam aliados na viabilização de um governo nacional. A negação disto está condenada a cheirar a fraude.

Em segundo lugar, a opção da “linha vermelha” é a que mais convém, quer ao poder socialista, quer a André Ventura. Ao poder socialista, porque, como se tem visto, continuará a insistir na identificação do PSD e também da IL com o Chega, de modo a arrancar-lhes negações que, de tão constantes, acabem por ter o efeito de confirmar o que desmentem. A André Ventura, porque lhe permite misturar PSD e IL com o PS numa comum rejeição do Chega, e assim passar por única força política isenta de contactos com o poder socialista.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.