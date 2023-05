Mais uma semana, mais polémicas envolvendo o Presidente da República. Se bem que, desta vez, Marcelo Rebelo de Sousa até nem foi o Marcelo mais em destaque na imprensa nacional. Esse honra coube a outro Marcelo, mais precisamente o boneco de trapos de nome Marcelo, marido de Meirivone Rocha Moraes, uma mulher de 37 anos de nacionalidade brasileira .

Anunciou a senhora que o casal vai ter um “filho” pela segunda vez, e que espera que o “nascimento” do “bebé” ajude a salvar o casamento, após uma traição do seu farrapento esposo. Ou muito me engano, ou o Marcelo enrolou-se com uma capa de edredão na máquina de secar roupa. Quantas vezes não abri eu a máquina de secar roupa e me deparei com faltas de vergonha destas: uma t-shirt enrolada com uma toalha de mesa, ou uma meia toda enrolada com uma fronha, ou coisa que o valha.

Já o segundo Marcelo mais comentado da semana, o Rebelo de Sousa, esse continua a deixar-se enrolar por António Costa. Desta vez, a limpeza com que o Primeiro-Ministro se borrifou no pedido de demissão do ministro João Galamba foi, na prática, uma espécie de passar o Presidente da República a ferro. E, como fica evidente, é melhor terminarem por aqui as metáforas relativas ao tratamento de roupa. Até porque sinto-me a perder um bocadinho o vapor. Pronto, foi a última, juro.

