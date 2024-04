Siga os nossos liveblog sobre a guerra na Ucrânia e o conflito no Médio Oriente

Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos da América, conversou durante a manhã desta terça-feira com Xi Jinping, seu homólogo chinês, sobre a guerra na Ucrânia e o conflito no Médio Oriente. A conversa entre os dois líderes abordou ainda o combate à produção de narcóticos.

Segundo o New York Times, Biden pretendia que a conversa fosse rápida e permitisse um primeiro contacto entre ambos, ao invés de ser uma cimeira com resultados concretos, afirmou um alto funcionário da administração.

De acordo com o funcionário, a conversa entre Biden e Xi estava integrada nos objetivos do governo norte-americano com vista a manter o contacto com a China e gerir a concorrência “de forma responsável”. O Presidente norte-americano abordou duas questões sobre a agressão chinesa no Pacífico, relacionadas com Taiwan e o mar da China meridional.

A mesma fonte acrescenta que Biden reiterou a Xi Jinping que os Estados Unidos são favoráveis a posição de “uma só China”, que reconhece a República Popular da China continental como o único governo legítimo do país.

Porém, Xi Jinping manteve a retórica chinesa, dizendo a Biden que Taiwan deve ficar sob o domínio do Partido Comunista chinês. Em resposta, o líder norte-americano garantiu que os Estados Unidos vão defender Taiwan caso a China invada aquele território.

Relativamente aos conflitos armadas, Biden pediu à China para deixar de apoiar a Rússia na Ucrânia. O Presidente dos Estados Unidos também solicitou a Xi Jinping ajuda para conter os ataques dos houthis a navios comerciais no Mar Vermelho.

Por fim, o funcionário garantiu que Biden gostaria de cooperar com a China em várias questões, como a limitação da exportação de produtos químicos usados ​​para fazer fentanil, as discussões sobre a inteligência artificial ou as alterações climáticas.

Esta chamada telefónica surgiu a poucos dias de Janet L. Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, visitar a China, antecedendo a viagem de Antony Blinken, secretário de Estado.