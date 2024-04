Doentes com Covid Longa são "marginalizados no SNS". Entrevista ao epidemiologista Nuno Sepúlveda

Na última semana, decorreu na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (em Lisboa) a primeira conferência internacional dedicada à Covid Longa e à Síndrome de Fadiga Crónica, um evento que juntou vários especialistas nacionais e internacionais e que abordou temas como a prevalência destas doenças, a carga clínica, o consumo de recursos em saúde e os resultados da investigação biomédica nesta área.

À margem do encontro, o Observador falou com o epidemiologista e professor universitário Nuno Sepúlveda, que sublinha os esforços que estão a ser desenvolvidos na Europa para responder às pessoas que ficaram com sequelas resultantes da Covid-19, em contraponto com a realidade portuguesa, onde, critica o especialista, os doentes são “marginalizados” e não existe sequer um centro de tratamento para onde possam ser referenciados — nem um estudo epidemiológico que mostre a prevalência atual da doença.

O especialista considera inevitável o aparecimento de uma nova pandemia e coloca dúvidas quanto à preparação de Portugal para enfrentar esse novo desafio de saúde pública.

“Há pessoas que mantêm os sintomas desde o início da pandemia”

Já conhecemos a verdadeira dimensão da Covid Longa?

Pela definição da Orgnização Mundial de Saúde, uma pessoa tem Covid Longa se mantiver sintomas três meses após uma infeção confirmada por SARS-CoV-2. No meu caso, tive alteração do paladar e do olfato, embora estes não sejam os sintomas mais debilitantes. Nalguns casos, estes sintomas desaparecem e surgem sintomas crónicos. A OMS estimou o ano passado que 36 milhões de europeus [cerca de 5% da população da Europa] desenvolveram um quadro de Covid Longa.