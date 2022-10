Menos cavalos, mais watts e algum hidrogénio. Um balanço do Salão de Paris

Sem o glamour e a atmosfera grandiosa de outrora, penalizado pela ausência de muitos construtores (para não escrever a maioria!), o Mondial de l’Auto chegou ao fim com a promessa de voltar em 2023, com mais espaço e duração. Aquele que já foi considerado o maior salão automóvel do mundo, com 1,5 milhões de visitantes nos melhores anos, decorreu em versão reduzida comparativamente à última edição em 2018: menos de uma semana em vez de duas e três pavilhões em vez de sete. Veja agora o balanço desta edição que confirma o impulso da mobilidade híbrida e elétrica, perante o fim anunciado dos motores a combustão, até 2035 na Europa.

Um OVNI em Paris?

O mais minimalista de todo o salão, e porventura um dos mais invulgares que pude ver ao longo dos últimos 30 anos, o stand da Hopium era o mais próximo que conseguiríamos estar de um sonho lúcido. Um imenso espaço vazio e depurado, em tons taupe e com uma trilha sonora ambiental a condizer, onde o Machina pontifica num disco lentamente rotativo. O protótipo a hidrogénio, desenvolvido pela equipa liderada por Olivier Lombard, CEO da Hopium, vencedor das 24 Horas de Le Mans na categoria LMP2 em 2011, impressiona pelo design e também pelas prestações anunciadas.

Com potência equivalente a 500 cv, a berlina de luxo que já tinha sido revelada em junho do ano passado, tem autonomia para 1000 km e é capaz de alcançar 230 km/h. A assinatura luminosa em LED é um detalhe estilístico que replica a ondulação da superfície da água, num modelo sem arestas projetado por Felix Godard, designer que já assinou colaborações com a Porsche, Tesla e Lucid. No interior, o ecrã em toda a largura do veículo atraiu a atenção do Presidente Emmanuel Macron, durante a visita inaugural.

Hopium Machina 11 fotos

A assinatura de um protocolo entre a Hopium e o Crédit Agricole Consumer Finance para aquisição de 10 mil veículos a hidrogénio, cuja entrega deve iniciar-se a partir de 2025, marcou o último dia do salão. O acordo de fornecimento significa uma encomenda potencial de 1,2 mil milhões de euros, no que é considerado um forte contributo para o renascimento da indústria automóvel francesa através de um consórcio que agrega marcas como a Dassault e a Saint Gobain.

A fabricante encontra assim um parceiro financeiro com a solidez do grupo Crédit Agricole, que pretende liderar a transição para a mobilidade “verde” como principal instituição financeira da economia francesa. A Agilauto, subsidiária especializada em vendas e financiamento de automóveis, em França, vai ser a responsável pela oferta e disponibilização do carro a hidrogénio da Hopium.