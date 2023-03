No arranque de 2022, Pedro Passos Coelho foi desafiado a candidatar-se à liderança do PSD para suceder a Rui Rio. O Observador sabe que era esse o desejo de muitas figuras influentes da família social-democrata e algumas delas fazem hoje parte da linha oficial do partido, próximas de Luís Montenegro. O antigo primeiro-ministro, no entanto, resistiu ao canto de sereia, com os argumentos que vai repetindo aos que lhe são mais próximos: o regresso à política ativa não estava fechado, como não poderia estar, mas aquele não era o seu tempo. Como este também não o é. Ainda não, pelo menos.

A sombra de Passos tem sido um fardo pesado para Montenegro. Tão pesado que é anterior à sua ascensão ao poder. Os primeiros meses do pós-Rio foram de grande agitação no PSD. O resultado desastroso nas legislativas de janeiro confirmou o fim de linha de Rui Rio, que tinha apostado todas as fichas naquelas eleições desde o minuto zero da sua liderança. Era preciso encontrar um sucessor, mas o ciclo político era tudo menos entusiasmante: António Costa acabara de conquistar uma maioria absoluta, que se julgava à prova de bala, qualquer novo líder social-democrata teria uma travessia de quase cinco anos no deserto da oposição, com umas europeias previsivelmente complicadas pelo meio, e com uma bancada parlamentar feita à imagem e semelhança de Rui Rio.

Em cima de tudo isto, cerca de dois meses antes, o partido foi chamado a escolher entre Rui Rio e Paulo Rangel, dando a vitória ao primeiro e tornando improvável uma terceira corrida do eurodeputado à liderança social-democrata. Carlos Moedas, que muitos tentaram empurrar para a presidência do PSD, tinha (e tem) um calendário político adverso – as autárquicas são em 2025, as legislativas um ano depois, em 2026, o que significa que teria de abdicar das primeiras para abraçar, com seriedade, as segundas. Sobrava um candidato com hipóteses reais de disputar as eleições diretas: Luís Montenegro. Mas o antigo líder parlamentar não era um nome unânime, ao contrário do que hoje pode parecer. Bem pelo contrário.

