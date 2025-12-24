Enquanto dormia…

…Revelávamos a árvore genealógica de Jorge Pinto. Traçada pela Associação Portuguesa de Genealogia revela um amarantino de gema. Praticamente todos os antepassados do candidato presidencial apoiado pelo Livre, recuando várias gerações, nasceram no concelho de Amarante, onde o próprio continua a ter casa. Mas a 10 mil quilómetros de distância, em Montevideu, há uma prima afastada que se lançou numa aventura semelhante. Em 2024, Laura Raffo apresentou-se como candidata à Presidência do Uruguai — acabando por ficar em segundo lugar nas primárias do Partido Nacional.

Quando soube da morte do português Nuno Loureiro, em Boston, Pham voltou a ficar apreensivo: “Não sabia que o atirador era o mesmo nos dois ataques”, desabafou ao Miguel Pinheiro Correia no rescaldo do crime que abalou a comunidade de Brown. Em vésperas do Natal, são poucos os alunos que se mantiveram no campus durante as férias, mas na universidade ninguém esquece o atirador português, incluindo o ucraniano escondido e o estudante que escapou por minutos. O que muda para os portugueses com as mortes nos EUA? Ouça a História do Dia.

Em Tomar, um homem matou o filho de 13 anos da ex-namorada, uma mulher britânica que agrediu. A família estava sinalizada por queixas de violência doméstica nos últimos anos e o suspeito já tinha cumprido pena por homicídio. A Adriana Alves reconstitui o que se passou na aldeia de Casais.

Em Guimarães, o Sporting regressou aos triunfos, fez o sétimo encontro com quatro ou mais golos e chega à 15.ª jornada com 38 pontos, mais um do que nas duas últimas temporadas em que se sagrou campeão. No final do encontro, na zona mista do Estádio Dom Afonso Henriques, Frederico Varandas assumiu que o clube foi beneficiado nos Açores e deixou um monólogo natalício: “Insustentável foram 40 anos de fruta, missas e padres”.

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