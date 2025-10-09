Enquanto dormia…

…Trump anunciou a assinatura de um acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel mediado pelo próprio. A notícia foi celebrada nas ruas de Telavive e de Gaza. A assinatura está marcada para as 10h00 desta quinta-feira – acompanhe tudo no liveblog. “É um grande dia para o mundo árabe e muçulmano, para Israel, para todas as nações vizinhas e para os Estados Unidos da América”, escreveu Trump. A libertação de reféns, a retirada das IDF e os prisioneiros trocados: o que se sabe sobre a primeira fase do plano de paz do presidente norte-americano.

Em que pensam os candidatos ao fim de um dia de campanha? Carlos Moedas vê Friends para “descontrair”, já Alexandra Leitão tem-se esforçado para se deitar cedo. São revelações dos candidatos à câmara de Lisboa em conversa com os jornalistas do Observador na última chamada do dia.

Normalizar governação à esquerda, afastar Gaza e o abraço de urso ao PCP. A estratégia da coligação de esquerda liderada pela socialista Alexandra Leitão, em Lisboa, para destronar Moedas. Este alinhamento exige alguma articulação diária e ninguém tem a certeza de que, no fim das contas, possa ser suficiente para trazer o resultado que se procura.

As ligações internacionais de Sócrates em prol do grupo Lena estiveram em destaque na 22.ª sessão do julgamento da Operação Marquês. A inspetora tributária Vanda Godinho argumentou que Sócrates exerceu a sua influência em prol do grupo Lena após deixar o Governo e também que fez pressão para a criação de um fundo para as casas que foram da mãe.

Um dia antes do prazo, o Governo entrega hoje a proposta de Orçamento do Estado para 2026. No Observador, vamos analisar o documento cuidadosamente, acompanhe tudo em direto.