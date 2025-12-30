Enquanto dormia…

… o candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo considerava “estranho” que aparecesse uma história sobre a sua atividade na Marinha e questionava: “Afinal, do que é que sou acusado?” O Observador explica, em cinco respostas, o que está em causa e que irregularidades foram apontadas ao então Comandante Naval quer pela Polícia Judiciária Militar, quer na auditoria feita pelo Tribunal de Contas, que não impôs qualquer sanção ao almirante.

A dimensão ética dos candidatos tem tomado conta da campanha eleitoral, com vários candidatos a continuarem a exigir que Luís Marques Mendes divulgue os clientes que tinha na sociedade Abreu Advogados. Especialistas ouvidos pelo Observador, incluindo o bastonário da Ordem de Advogados, partilham da visão do candidato de que o princípio é não revelar clientes, mas dizem que é possível a um advogado fazê-lo para defender a honra. No entanto, além de terem de garantir a anuência dos clientes, precisam também da autorização da Ordem dos Advogados.

André Ventura estreou um novo cartaz após o tribunal o ter mandado retirar os outdoors em que dizia que “os ciganos têm de cumprir a lei”. O Chega afixou agora novos cartazes com o mesmo estilo de slogan, mas com uma variação que desafia a decisão judicial: “As minorias ‘do costume’ têm de cumprir a lei”.

Com longas filas nos aeroportos, o controlo de fronteiras tem sido simplificado. O Observador conta como funciona o sistema simplificado de controlo de fronteiras nos aeroportos e como um homicida foi apanhado por intuição quando tentava fugir para o Brasil após matar a ex-namorada em Matosinhos.

Se ainda não fez o Votómetro das Presidenciais vai mais do que a tempo de perceber de qual dos oito principais candidatos está mais próximo. Se está na dúvida em quem votar no próximo dia 18 de janeiro faça o teste. Se já não tiver dúvidas faça também. As eleições acontecem a 18 de janeiro, com a possibilidade de haver uma segunda volta a 8 de fevereiro. Entretanto, confirmou-se que, apesar de existirem 11 candidatos, vão seguir 14 nomes no boletim de voto, o que tem indignado várias candidaturas efetivamente admitidas. O Tribunal Constitucional diz que cumpriu lei sobre sorteio e que impressão de boletins não é da sua competência.

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