O primeiro-ministro foi convidado pela UEFA para assistir à final da Liga Europa em Budapeste. É, por enquanto, a última versão da história. Mas até chegarmos aí, tivemos de passar por muitas variantes. Na primeira, aliás, a história nem sequer existia. António Costa, na Hungria? Não constava da agenda pública do primeiro-ministro, nunca acontecera. Foi quando de repente apareceu a foto do primeiro-ministro no estádio, sentado ao lado de Viktor Orban, que se abriram as comportas da barragem da efabulação oficial. Não nos contaram uma, nem duas, mas muitas histórias. Numa delas, António Costa teria simplesmente parado em Budapeste por “razões técnicas” do voo, descobrira que por acaso ia haver um jogo, foi ver. Noutra, já a caminho da cimeira europeia, sem prévios planos futebolísticos, fora subitamente possuído por um desejo danado de abraçar José Mourinho. Foi ao fim de vários dias, destas e de outras narrativas, que surgiu a versão do convite da UEFA. Já só serviu para adensar o mistério.

Porque é que o governo teve de experimentar tantos guiões, como se estivesse a preparar uma série de televisão e quisesse perceber a que tipo de intriga o público reagiria melhor? Quis esconder o idílio europeu com Orban, como a oposição insinuou ontem no parlamento? Entre todos os incidentes da governação socialista, talvez este não seja dos mais graves, mas é certamente dos mais emblemáticos.

O poder socialista esconde e mente, em primeiro lugar, porque pode. O poder político em Portugal continua a funcionar sem registo de muitas das suas actividades. Quando contam histórias, os governantes não têm de recear ser desmentidos por documentos. Temos assim um regime em que não há verdade e mentira, mas apenas versões diferentes, como vimos na TAP. E sempre que a memória de um telemóvel pode desempatar, apaga-se a memória do telemóvel. Em Portugal, Boris Johnson, acusado de mentir ao parlamento, ainda seria primeiro-ministro. Nada disto é saudável num Estado de direito democrático, onde é suposto o poder político ser limitado. Ora, um poder cuja actividade não pode ser escrutinada objectivamente nunca está verdadeiramente limitado.

