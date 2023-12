Marcelo Rebelo de Sousa tentou ser previdente para se tornar providencial. Nos quase oito anos como Presidente, e no caminho até lá, agiu sempre na antecipação e na frieza do cálculo político. O seu ato zero passou por construir uma imagem que lhe desse o maior dos trunfos: capital político para carregar no botão, quando disso necessitasse. Vender afetos, para colher poder.

A marca Marcelo — de que o próprio foi vendedor, distribuidor e publicitário — tem três dimensões: uma humana (dos afetos, das selfies, do Clavamox na farmácia, do copo vinho, do arquétipo do ‘tuga’, do avô fixe), uma sobrehumana (do “adiantado mental”, do homem que escreve com as duas mãos, que dorme quatro horas, do jurista de excelência) e outra quase desumana (do homem despojado de bens materiais, incorruptível e insensível, mesmo à família).

Vamos à desumanização forçada. Durante a primeira campanha das presidenciais, fiz-lhe, como jornalista, uma pergunta sobre o que pensava do cargo de Primeira Dama, a que o então candidato fez questão de responder por escrito e à mão: “A Constituição não prevê tal cargo”. Para se proteger (tinha “apenas” namorada) foi com dureza — que mais tarde tentaria compensar — que retirou de uma assentada legitimidade ao papel de Manuela Eanes, Maria Barroso, Maria José Ritta ou Maria Cavaco Silva.

