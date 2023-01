1Escrevia Ruchir Sharma na edição deste fim-de-semana do Financial Times que muitos (políticos, investidores ou simples cidadãos) ainda não perceberam que a era do dinheiro fácil acabou de vez. As taxas de juro a zero ou negativas não regressarão e novo standard para a taxa de inflação será mais perto dos 4% do que dos 2%. Contudo, muitos de nós sofremos de uma espécie de zeteofobia e nada fazemos.

Ou seja, em vez de sofrermos da ansiedade associada a decisões relacionadas com a nossa carreira profissional (o conceito de zeteofobia ‘cunhado’ pelo psicólogo e professor John Krumboltz), ficamos paralisados face a uma rutura que se impõe.

Parece-me que o diagnóstico de zeteofobia também é um ‘fato à medida’ de António Costa. Mercê das suas dificuldades em lidar com o escrutínio (talvez por ter sido sobreavaliado muitas vezes), Costa está paralisado.

2 Comecemos precisamente pelo último caso que envolve o Governo: a notícia do Observador que relata como Rita Marques, a ex-secretária de Estado do Turismo demitida “por telefone” pelo ministro António Costa e Silva, violou a lei das incompatibilidades.

