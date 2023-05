Há políticos que têm uma visão de futuro para o país e capacidade para aplicar as políticas que conduzem as comunidades a aproveitar as oportunidades e a prosperarem. E há políticos que são mestres na conquista do poder, mas que depois só sabem habilmente manter esse poder, sem qualquer visão para o país que governam e, menos ainda, capacidade para adoptar medidas que antecipem e resolvam os problemas concretos da sociedade. Vivemos, desde 2015, com um primeiro-ministro que é exímio em jogos de poder, que lhe garantiram a sua conquista e agora a sua manutenção, mas que nos últimos mais de sete anos não teve uma política económica ou social consistente, que antecipasse e resolvesse problemas e fizesse de Portugal um país mais desenvolvido e competitivo.

Tudo o que de bom vamos colhendo hoje foi semeado no passado, por Aníbal Cavaco Silva, por José Sócrates, por Pedro Passos Coelho. O único investimento industrial estrutural do país remonta aos anos 90 do século XX, assim como a rede principal de autoestradas. As energias renováveis, que tanto orgulho hoje nos merecem, foram uma aposta de José Sócrates, na altura com controvérsias à mistura. As cidades mais recuperadas que hoje temos e a disciplina financeira que hoje percebemos importante é herdada de Pedro Passos Coelho. E este é um retrato muito simplificado. Fomos progredindo, com erros e até com um primeiro-ministro suspeito de corrupção, claro, mas com os líderes dos governos a pensarem o país.

Todo este trabalho foi interrompido em 2015 por uma governação desde logo marcada mais pela negativa – desfazer o que tinha sido feito – do que pela positiva – pelo fazer. E uma governação ao sabor das exigências de manutenção do poder, marcadas inevitavelmente pela distribuição de dinheiro e de benefícios pelos respectivos mercados eleitorais e apaniguados partidários. Claro que o país urbano, de funcionários públicos e pensionistas, andou feliz. Ninguém via nem queria ver como é que, de repente, se “multiplicavam os pães”, como é que, de repente, havia dinheiro para distribuir.

