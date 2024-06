Exonerados, dissolvidos e empurrados para a demissão. As justificações para afastar dirigentes herdados do anterior Governo

Rosário Ramalho e Ana Jorge foram ouvidas no Parlamento e as contradições sobre a atuação e os resultados da administração afastada deram impulso a três propostas de criação de uma comissão parlamentar de inquérito que deverá ser viabilizada pelos socialistas. O futuro inquérito irá também investigar a expansão no Brasil e a gestão interna da perda de receitas e a falta de controlo nos custos, podendo recuar mais de dez anos e apanhar governações socialistas e do PSD/CDS.

A ministra da Segurança Social aproveitou a sua última resposta aos deputados para revelar o nome do novo provedor, que rompe com uma certa tradição de nomear provedores com um passado político.

Apesar de ter desempenhado várias funções no setor da saúde ao social, e desde a Santa Casa até à Cruz Vermelha, Ana Jorge era mais conhecida como ex-ministra da Saúde num governo socialista. Paulo Alexandre Sousa também estava na Cruz Vermelha, mas encaixa mais no perfil financeiro definido como critério para a nova gestão da Santa Casa pela ministra e tem um passado profissional ligado à banca. Ainda assim, não faltam figuras com lastro político na composição da nova mesa.

Para além de um ex-consultor da Câmara de Lisboa — cumprindo uma regra não escrita de que a mesa tem um representante que faça a ligação com a autarquia, foram nomeadas duas pessoas com ligações ao PSD, ainda que com carreiras no setor público e social. A advogada Ângela Guerra foi deputada na legislatura que se iniciou em 2011 e chegou a ser candidata à distrital de Guarda. Com uma carreira no setor da saúde, André Brandão de Almeida foi deputado social-democrata em 2005.

A demissão “por conveniência” da Aicep e uma indemnização que ficou por dias

Conhecida no início da semana, a dissolução da administração da Aicep (cinco membros executivos) foi feita ao abrigo do estatuto do gestor público que permite que os órgãos sociais de uma empresa pública possam “ser livremente dissolvidos, ou o gestor público livremente demitido, conforme os casos, independentemente dos fundamentos constantes dos artigos anteriores”.

A dissolução e demissão “por mera conveniência” prevê que a “cessação de funções” possa ter lugar a qualquer altura. E só para os gestores que contem com pelo menos “12 meses seguidos de exercício de funções”, é que existe o “direito a uma indemnização correspondente ao vencimento de base que auferiria até ao final do respetivo mandato, com o limite de 12 meses”. O que não era o caso dos cinco administradores da Aicep, mas por poucos dias. A administração cessante da Aicep, liderada por Filipe Santos Costa, tinha sido nomeada por despacho a 16 de junho de 2023 e a resolução de conselho de ministros que a dissolve tem a data de 3 de junho de 2024.