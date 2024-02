Umas são assumidas publicamente, outras só no recato das reuniões de staff. Todos os candidatos têm metas, mas nem todos as revelam porque quanto maior é a expectativa, maior é a queda se a noite de 10 de março não correr bem. No topo, não há dúvidas que o grande objetivo de Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro é serem primeiros-ministros, de olho numa vitória épica: uma maioria que lhes permita governar. Mas têm mínimos olímpicos diferentes: o líder do PSD impôs a si próprio ficar em primeiro, enquanto o líder do PS até pode ficar em segundo lugar, mas com maioria de esquerda. As pistas têm inclinações diferentes e tudo vai depender da forma como chegam à meta.

Uma derrota para Luís Montenegro é ficar em segundo lugar, enquanto para Pedro Nuno Santos é ficar em segundo lugar e haver uma maioria de esquerda. Será tão mau que, já garantiu, até viabiliza um governo da AD. Já André Ventura tenta furar o bipartidarismo e morder os calcanhares aos dois maiores partidos. Mas o que seria verdadeiramente uma vitória para o líder do Chega seria o PSD ficar em segundo, ficar dependente dele para governar e indicar outro líder que não preconize o “não é não” de Montenegro.

A Iniciativa Liberal luta por não perder lugares no Parlamento depois da substituição de um líder carismático por outro que procura ainda afirmar-se. E épico seria mesmo crescer e ter votos suficientes com a AD para suportar um governo que não preciso do Chega. Já o Bloco de Esquerda precisa de crescer e a melhor vitória seria reeditar a geringonça com contrato escrito e assinado. A CDU tem objetivos parecidos e deseja ter força para influenciar a governação do PS, mas tendo em conta as sondagens não perder deputados já era uma vitória.

