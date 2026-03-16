Enquanto dormia… … O Observador acompanhava ao minuto a 98.ª edição dos Óscares. Neste caso muito concreto, aceitam-se todos os spoilers. “Batalha Atrás de Batalha” foi o grande vencedor, Michael B. Jordan foi escolhido como o Melhor Ator, Jessie Buckley teve a sua noite de sonho em Hollywood e Paul Thomas Anderson levou a estatueta de Melhor Realizador. Mas o mundo, infelizmente, não pára. As forças armadas israelitas anunciaram esta segunda-feira o início de uma “operação localizada” no sul do Líbano, por terra, que tem como objetivo atingir alvos do Hezbollah de forma cirúrgica. Israel quer alargar a chamada “zona-tampão” para proteger o norte do país face aos ataques da organização islâmica. Por cá, um olhar especial sobre a construção do maior parque eólico do país. No cimo da serra do Barroso estão a ser montados os super-aerogeradores do Alto Tâmega. Para lá chegar, é preciso um veículo inovador e uma viagem que é curta na distância mas longa no tempo. A instalação do equipamento do parque eólico começou já no ano passado e assume uma dimensão verdadeiramente multinacional, com espanhóis, polacos, dinamarqueses e portugueses envolvidos. No Parlamento, o PSD vai tentar parar o carrossel de renúncias de advogados do caso Sócrates. Depois do diálogo entre a Ordem dos Advogados e o Conselho Superior da Magistratura para a criação de uma task force de advogados oficiosos para os megaprocessos, após a ministra Rita Alarcão Júdice concordar com a alteração da forma de pagamento dos advogados oficiosos, é agora a vez de a Assembleia da República discutir alterações legislativas para terminar com o bloqueio do julgamento da Operação Marquês. Nesta newsletter existe a informação mais importante para este começo de dia. O Observador vai continuar a atualizar todas as notícias no jornal, na rádio e nos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Para descontrair, o Observador tem ainda os jogos Sudoku e AbraPalavra.