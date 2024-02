Luís Montenegro parece ter conseguido o mais difícil: depois de 20 meses, quase tantos como os que leva de liderança, de sondagens alarmantes, o líder social-democrata terá conseguido inverter a tendência de favoritismo dos socialistas. Olhando para os estudos de opinião que existem, não será exagerado dizer que é ele quem está em melhores condições de vencer as próximas legislativas. Assumir isto não é dizer que Montenegro vencerá as eleições; é tão somente notar que o presidente do PSD tem a dinâmica e a narrativa política a seu favor. E tem-nas, sobretudo, porque Pedro Nuno Santos e André Ventura, os dois adversários diretos, parecem ter ficado sem discurso.

Luís Montenegro não está a fazer uma campanha isenta de erros. Os três últimos debates correram-lhe mal e a sensação que existe é a de que se mais duelos houvesse, pior seria. Além disso, não fosse a tentação incompreensível de Pedro Nuno de bazucar os próprios pés, e o social-democrata estaria em dificuldades ainda mais evidentes para lidar com o tabu que vai animando a campanha da AD – o que fará o PSD se ficar em segundo lugar nas próximas eleições e existir uma maioria de direita no Parlamento.

Em boa verdade, Montenegro já disse o que faria – inviabilizaria o governo minoritário de Pedro Nuno. Mas, entretanto, percebeu o risco dessa mensagem – porque seria assumir a derrota, porque seria assumir a disposição do partido para uma maioria negativa com Chega, porque seria assumir que teria de sair da liderança do partido para não faltar com a palavra – e resolveu recriar o tabu, que o vai acompanhar irritantemente até ao final da campanha. Montenegro não vai responder à pergunta e está disposto a assumir esse risco.

