Da primeira negociação sem acordo a um plano com 15 pontos em 21 dias: como correram as negociações para a paz entre a Ucrânia e a Rússia?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

21.º dia de guerra. Várias rondas de negociações entre a Rússia e a Ucrânia e, ao que parece, começa a haver algum fumo branco. O Financial Times, que cita três elementos ligados às rondas negociais, revelou que os dois países chegaram a um acordo e elaboraram esboço para um plano de paz provisório com pelo menos 15 pontos.

Ainda que a parte do plano conhecida só “mostre a posição reivindicada pelo lado russo” — esse alerta foi feito pelo negociador ucraniano e conselheiro de Zelensky, Mykhailo Podolyak –, é possível levantar o véu sobre estará em cima da mesa. As contrapartidas para Kiev conhecidas são:

declarar-se neutral ;

; renunciar à adesão à NATO;

aceitar limites para as suas forças armadas;

não ter bases militares estrangeiras ou armamento em troca de proteção de países aliados.

Resta saber se isto significa que o conflito poderá ter uma resolução à vista ou se não passa de uma estratégia do Kremlin para ganhar tempo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Do lado ucraniano, as exigências feitas a Moscovo passarão obrigatoriamente por um cessar-fogo e a retirada dos militares russos da Ucrânia.

Briefly. FT published a draft, which represents the requesting position of the Russian side. Nothing more. The ???????? side has its own positions. The only thing we confirm at this stage is a ceasefire, withdrawal of Russian troops and security guarantees from a number of countries — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022

Como se chegou a esta plano provisório?

As negociações para um cessar-fogo desta terça-feira terminaram com a garantia de que os trabalhos continuariam no dia seguinte. Ao final da noite, o Presidente da Ucrânia, além de agradecer a visita dos líderes da Eslovénia, Polónia e República Checa a Kiev, falou das negociações, sublinhando que era “preciso ter paciência”. Ainda assim, Zelensky mostrou-se otimista, indicando que as “posições nas negociações [estavam] mais realistas”.

Já esta quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo reforçou essa ideia, ao considerar ser possível chegar a um acordo com a Ucrânia: “Concentro-me nos relatórios que os nossos negociadores nos estão a dar. Dizem que as negociações não são fáceis, por razões óbvias, mas que há alguma esperança de um compromisso”, disse Sergei Lavrov numa entrevista à televisão russa RBC TV, citada pela agência espanhola Europa Press. E acrescentava que as principais questões nas negociações incluem a segurança das pessoas no leste da Ucrânia, a desmilitarização do país e o uso da língua russa na Ucrânia.

O ministro afirmou ainda que a neutralidade da Ucrânia estava a ser “seriamente” considerada. Já o porta-voz do Kremlin falou na possibilidade de Kiev se tornar um Estado desmilitarizado como a Áustria. Algo que, segundo Dmitry Peskov, estava a ser debatido nas negociações e que poderia “ser visto como um compromisso”.

Esta situação, explicava o The Guardian, teria de implicar mesmo a neutralidade da Ucrânia. Segundo o jornal britânico, a Áustria tem suas próprias forças armadas, mas está vinculada à neutralidade pelo Tratado do Estado Austríaco de 1955 e pela sua constituição, que proíbe a adesão a alianças militares e o estabelecimento de bases militares estrangeiras no país.

Para Ucrânia, esta é uma proposta inaceitável: “Nós compreendemos a tentativa dos nossos parceiros de se manterem proativos no processo de negociação, daí as expressões ‘modelo austríaco’ ou ‘sueco’. Mas a Ucrânia está agora num estado de guerra direta com a Rússia“, afirmou o conselheiro de Zelensky, Mykhailo Podolyak, em declarações a uma televisão local, citado pela BBC.

Assim, o modelo só pode ser ‘ucraniano’ e apenas com garantias de segurança legalmente verificadas e não outro modelo ou opção.”

O que aconteceu nas reuniões anteriores?

Logo no segundo dia de guerra na Ucrânia, Zelensky mostrou-se disponível para negociar com a Rússia. Estas afirmações surgiram horas depois de Lavrov ter dito que a Rússia negociaria com Kiev “a qualquer momento”, desde que os ucranianos pousassem as armas. Após as declarações do Presidente da Ucrânia, Moscovo referiu estar pronto para enviar uma delegação à Bielorrússia para dar início a conversações com uma delegação ucraniana.

Só dois dias depois, a 27 de fevereiro, é que se marcaria, para o dia seguinte, a primeira ronda de negociações de paz. O Presidente da Ucrânia, que inicialmente tinha recusado que o encontro decorresse num país aliado da Rússia, acabou por ceder, não se mostrando, contudo, crente na boa vontade de Moscovo: “Vamos lá para ouvir o que a Rússia tem para dizer e vamos dizer-lhe o que pensamos disto tudo.”

28.02: 1.º encontro sem acordo

O encontro durou cerca de cinco horas, na região de Gomel (Bielorrússia), mas o cessar-fogo não ficou acordado. Ainda assim, Moscovo concordou em por fim aos ataques a civis, algo que acabou por não se verificar, visto que houve bombardeamentos logo nas horas seguintes.

À saída do encontro, a Rússia considerou que se “encontraram certos pontos sobre os quais poderia haver posições comuns”. Já a Ucrânia sublinhou que as “negociações continuavam a ser difíceis”: “Infelizmente, o lado russo continua extremamente enviesado no que diz ao respeito aos processos destrutivos que levou a cabo”, escreveu Mykhailo Podolyak, conselheiro do Presidente ucraniano, na sua conta oficial do Twitter.

Negotiations are difficult. However, without any obligatory ultimatums already. Unfortunately, the Russian side is still extremely biased regarding the destructive processes it launched. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 28, 2022

Desta reunião ficou ainda a garantia de que haveria uma nova ronda negocial — na altura sem data definida — na fronteira com a Polónia.