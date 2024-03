Os cinco desafios de Luís Montenegro, o 120.º primeiro-ministro de Portugal

Tudo isto só faz sentido para que Luís Montenegro consiga responder ao seu terceiro grande desafio: colocar em curso um programa de emergência para a Saúde nos primeiros 60 dias, tal como prometeu na campanha; iniciar o reconhecimento do tempo de carreira dos professores que esteve congelado a um ritmo de 20% ano ano, outra promessa de Montenegro; avançar com a revisão da grelha salarial dos elementos das forças de segurança, como disse que iria fazer depois de reunir com os representantes do setor; avançar com a redução de impostos, em particular com a redução para 15% da taxa máxima de IRS para os jovens até aos 35 anos, prioridade assumida antes e durante a campanha; e dar um sinal imediato no aumento do Complemento Solidário para Idosos. Montenegro prometeu aumentar esta prestação social de forma a garantir um rendimento mínimo de 820 euros a todos os pensionistas até ao ano de 2028.

Ora, atendendo às expectativas que criou, tudo o que seja não cumprir estas metas, deixará Montenegro numa situação ainda mais delicada quando estiver a discutir o Orçamento do Estado para 2025. Nada disto será possível se não conseguir superar a periclitante arquitetura parlamentar que lhe calhou na rifa. Sem maioria aritmética com CDS e IL, Montenegro terá de conseguir negociar peça a peça com o PS e/ou com o Chega, sendo que o primeiro se querem afirmar como o partido liderante na oposição e o segundo já deixou várias vezes claro que está disposto a esticar a corda até ao limite do razoável. E esse é o quarto grande desafio do social-democrata.

Montenegro sabe que há um risco sério de passar os primeiros meses de mandato como primeiro-ministro bloqueado no Parlamento e que isso terá também um peso na forma como é percecionado pelos eleitores — com o risco de se instalar a imagem de um líder incapaz de resolver os problemas. Tendo em conta que os deputados entrarão de férias parlamentares algures em julho, Montenegro tem essencialmente três meses para deixar uma boa primeira impressão – ou, como resumiu José Matos Correia em entrevista ao Observador, a “Aliança Democrática tem 100 dias para mostrar ao que vem”.

A terminar o quinto e último grande desafio de Montenegro no horizonte imediato: fazer aprovar e ultrapassar o Orçamento do Estado para 2025. Os sociais-democratas acreditam que esse é o grande cabo das tormentas que têm de ultrapassar. Isto porque o próximo documento já será discutido e aprovado durante a janela temporal (outubro/novembro de 2025). Nessa altura, Marcelo estará impedido constitucionalmente de dissolver a Assembleia da República (há eleições presidenciais em janeiro de 2026). E o próximo Presidente da República só o pode fazer depois de março de 2026, altura em que toma posse.

Se tudo correr como a direção do PSD prevê, seriam praticamente dois anos a governar e, presumivelmente, a crescer na confiança dos eleitores. O problema é que se a Aliança Democrática está a ver o filme, é de supor que os adversários, PS e Chega, também o estejam. O incentivo para ajudarem Montenegro a afirmar-se politicamente é nulo — quanto mais tempo o social-democrata for primeiro-ministro com dinheiro para distribuir, mais difícil será derrubá-lo nas urnas.