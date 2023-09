Emmanuel Macron justificou a ausência com a “agenda intensa”. Rishi Sunak também não vai porque a conjuntura interna é complicada. Xi Jinping nem sequer justificou a ausência. E Vladimir Putin, por conta das tensões geopolíticas, nem sequer cogita deslocar-se aos Estados Unidos (EUA). Estes Chefes de Estado, que representam quatro membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), declinaram o convite para estarem presentes na Assembleia Geral das Nações Unidas, que começa esta terça-feira e termina no próximo dia 26 de setembro.

Entre os membros permanente do Conselho de Segurança, apenas o anfitrião Joe Biden discursará perante os 193 países da Assembleia Geral da ONU, isto apesar de a comunidade internacional atravessar um momento conturbado: a guerra na Ucrânia, uma tensão permanente entre EUA e China, a exigência de um maior protagonismo por parte dos países do Sul Global, os sucessivos golpes de Estado em África, as cheias da Líbia, os efeitos das alterações climáticas.

As ausências dos principais líderes mundiais — à exceção de Joe Biden — é um sinal do declínio das Nações Unidas enquanto instituição, como têm apontado vários especialistas? A pergunta fica no ar. Mas, entre o desejo de que o encontro seja aproveitado pelos países mais pequenos para “sublinharem as suas prioridades” e a recusa de que esta semana seja “uma competição entre as grandes potências”, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU deixou um recado às principais potências mundiais: “É importante que os países participem neste fórum, ele só acontece uma vez por ano”, sublinhou Linda Thomas-Greenfield, citada pelo New York Times.

