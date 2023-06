Entre as razões para não mentir, uma das melhores é de Mark Twain: “se disseres a verdade, não precisas de te lembrar de nada”. Na comissão parlamentar de inquérito sobre a TAP, é óbvio que os nossos governantes têm precisado de se lembrar de muita coisa. É uma história em que tudo é grave: os caprichos ideológicos que custaram milhões aos contribuintes, mas também a alegada acção do SIS como polícia para resolver brigas de gabinete, ou as prováveis mentiras de ministros num inquérito parlamentar.

Para Carlos César, presidente do PS, não é assim. A “história do SIS”, de “quem telefonou e quem não telefonou”, não lhe interessa. Segundo ele, os “portugueses já não querem saber disso”. O que lhes importa são os “bons resultados da economia”. Vou dizer que César não tem razão? Vou argumentar que de Faro a Viana, o país ferve de indignação por causa da possibilidade de o serviço de informações ter passado a fazer de polícia às ordens de uma chefe de gabinete supostamente a actuar por contra própria? Não vou. Mas vou lembrar outras coisas de que os portugueses também não queriam saber. Em 2010, era a dívida pública. Ainda se recordam? Os mercados de capitais tossiam. O primeiro-ministro socialista ria-se, e explicava com um ar superior que as dívidas não eram para ser pagas. Com excepção do Dr. Medina Carreira, ninguém queria saber. Em 2011, quando o governo socialista fez o acordo com a troika para subir impostos e cortar pensões, toda a gente passou a querer saber.

Sim, o dinheiro conta, e não é preciso explicar porquê. Mas o regular funcionamento das instituições e o respeito pela lei e pelos procedimentos também contam. Se não há ninguém para explicar porquê, ou se a voz de quem explica não vai longe, isso não é uma vantagem, mas mais um grande problema do regime.

