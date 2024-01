1 Depois de ter abordado a ausência de propostas dos partidos moderados para a prevenção da corrupção, quero analisar a mesma insensibilidade do PS, do PSD, mas também do CDS, da Iniciativa Liberal, do Livre do PAN, sobre a repressão penal da criminalidade económica e financeira.

Quem me acompanha no espaço público sabe que defendo desde há muito que a tramitação das acusações da Operação Marquês e do Universo Espírito Santo (os dois processos mais importantes da democracia portuguesa até à Operação Influencer) iria provar até à exaustão que o nosso processo penal não está preparado para lidar com os processos mais complexos do crime económico, como voltei a dizer no meu programa “Justiça Cega” da Rádio Observador.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Siga-me no Facebook (@factoserigor e @luis.rosa.7393), Twitter (@luisrosanews) e Instagram (@luis.rosa.7393)