O que é feito do Moisés Espírito Santo? Para quem não o conhece, era um daqueles professores universitários inesquecíveis. Era normal na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa o pessoal arranjar modo de fazer a cadeira dele, de Sociologia das Religiões, mesmo quando vinha de outros cursos. Foi o meu caso e de mais uns quantos colegas de Ciências da Comunicação. O Moisés Espírito Santo era um professor que sacava alunos aos outros professores, if you know what I mean.

As aulas do Moisés Espírito Santo eram, como dizíamos no final dos anos 90, uma trip. Misturavam matéria académica propriamente dita (partindo do princípio, claro, que a Sociologia pode ser considerada matéria académica), relatos das suas experiências ritualístico-rurais (uma vez contou que chegou a expulsar demónios de uma pessoa quando, na ausência de um padre, ele, como professor universitário, teve de desenrascar), anedotas desbragadas e até alguma mímica espontânea (não esqueço os manguitos que fazia para sublinhar as suas teses mais originais). Não havia aulas como aquelas.

Recordo-me também do Moisés Espírito Santo oferecer os seus livros aos alunos. Era um punk na Universidade, assumindo que o seu “do it yourself”, ainda que creditado pelas instâncias institucionais, tinha de chegar mesmo às pessoas além dos constrangimentos do comércio. Tudo isto permitia que a relação que o aluno tinha com o professor não se jogasse naquela presunção cognitiva que torna os alunos cada vez mais alunos e os professores cada vez mais professores. Não objecto contra a diferença funcional entre professor e aluno dentro de uma sala de aula, mas aquela sala de aula, a do Moisés Espírito Santo, permitia prodígios únicos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.