O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e a Polícia Judiciária (PJ) estão a investigar a dependência económica de pequenos clubes, como o Santa Clara e o Desportivo das Aves, face ao Benfica. O clube liderado por Luís Filipe Vieira é suspeito de promover transferências a custo zero e emprestar jogadores para aqueles clubes com o objetivo de conseguir alegadas vantagens desportivas — o que já terá levado à recolha de indícios da prática de corrupção desportiva, além de crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais e participação económica em negócio.

No centro dessa suspeita, que está a ser investigada num inquérito que reúne os casos Mala Ciao, e-mails e vouchers (todos envolvendo o Benfica), está um complexo esquema que tem a sua origem no verdadeiro entreposto de jogadores de futebol em que se transformou o clube liderado por Luís Filipe Vieira. Com recurso a empréstimos e a transferências em alegadas condições de favor, o DCIAP e a PJ suspeitam que o presidente benfiquista está no centro desse alegado esquema de dependência económico-desportiva de clubes com orçamentos mais reduzidos. O Observador sabe que, além do Santa Clara e Aves, há outros clubes mais pequenos sob suspeita.

O DCIAP e a PJ estão igualmente a investigar o pagamento de comissões a Paulo Gonçalves, ex-diretor jurídico do Benfica que foi acusado no caso e-toupeira e é uma figura muito próxima de Vieira, em várias transferências que envolvem igualmente o Benfica. Numa delas, a de Jhonder Cádiz, existe a suspeita de que Gonçalves terá recebido um valor superior ao que foi pago ao Vitória de Setúbal, onde o jogador venezuelano jogava.

O conhecimento que Luís Filipe Vieira terá sobre as alegadas tentativas de suborno de vários jogadores do Rio Ave e do Marítimo durante a época 2015/2016 por parte do agente César Boaventura é outra das matérias relevantes nas investigações ao Benfica. Há três jogadores do Rio Ave que já confirmaram à PJ propostas que terão recebido do empresário, sendo que em várias dessas abordagens Boaventura terá mesmo invocado o nome do presidente do Benfica.

O Observador contactou a equipa de defesa de Luís Filipe Vieira mas ainda não recebeu uma resposta até ao momento.

Vieira apanhado nas escutas. 200 jogadores emprestados desde 2010/2011

O Benfica foi participante ativo em 209 movimentos de transferências (como comprador, vendedor e recebendo jogadores emprestados) e emprestou mais de 200 jogadores a outros clubes em dez anos, desde a época de 2010/2011. Em termos financeiros, o presidente Luís Filipe Vieira fez negócios que renderam mais de 1,1 mil milhões de euros ao clube e levaram a gastos totais de cerca de 480 milhões de euros, segundo dados do site especializado Transfermarket.

As suspeitas relacionadas com alegados crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais em algumas dessas operações mais relevantes já foram noticiadas pelo Observador e estão a ser investigadas através de uma parceira entre o DCIAP liderado pelo procurador-geral adjunto Albano Pinto e a Autoridade Tributária. Em março, a Operação Fora de Jogo levou à realização de 76 mandados de busca a diversos dirigentes, entre os quais Luís Filipe Vieira, Jorge Nuno Pinto da Costa, Frederico Varandas, António Salvador, o empresário Jorge Mendes e jogadores como Iker Casillas, e cinco a escritórios de advogados (como a Morais Leitão, onde trabalha o advogado Carlos Osório de Castro).

Mas a alegada corrupção desportiva que terá origem nestes esquema de dependência económica alegadamente criado pelo Benfica é outra questão. Estes inquéritos estão sob alçada da equipa especial de investigação criada no DCIAP ainda durante o mandato de Joana Marques Vidal.

No caso da alegada dependência económica do Santa Clara, dos Açores, estão em causa as transferências dos jogadores César Martins, Patrick, Martin Chrien e Fábio Cardoso. Todos passaram pelo clube da Luz com poucas ou nenhumas oportunidades, sendo que apenas dois chegaram mesmo a jogar na equipa A:

César Martins esteve em nove jogos entre outubro e janeiro da época 2014/15, entre Campeonato, Liga dos Campeões, Taça de Portugal e Taça da Liga, devido às muitas ausências no setor defensivo da equipa benfiquista por lesão (jogou 634 minutos, e viu dois amarelos);

Martin Chrien foi duas vezes suplente utilizado, no Campeonato e na Taça de Portugal (43 minutos).

Já Fábio Cardoso, no clube desde os infantis após ter sido contratado ao Águeda, e Patrick nunca se estrearam na formação principal.

Todos têm em comum o facto de terem servido apenas como ‘moeda de troca’ com outros clubes e das respetivas operações terem tido, na visão das autoridades, contornos originais.

Em primeiro lugar, todas estas transferências terão tido um alegado intermediário que é um ilustre desconhecido: o ex-jogador José Luís Gonçalves Moça, também conhecido no mundo do futebol como José Luís Ribeiro. Assumido benfiquista e jovem diretor desportivo do Desportivo das Aves na época de 2018/2019 com 31 anos, Moça terá negociado a ida daqueles quatro jogadores com ligações ao Benfica para o clube açoriano. O que não deixa de ser surpreendente quando o jovem dirigente não tinha nenhuma relação com o Santa Clara ou com o Benfica e também não é agente de jogadores.

Como? Em primeiro lugar, discutindo diretamente com Luís Filipe Vieira tais transferências. A PJ terá recolhido indícios de que Moça, um ex-jogador que passou por clubes como o Vianense, Fão e Mirandela, terá viajado mesmo para Ponta Delgada entre 21 e 22 de junho de 2018 para negociar com Diogo Boa Alma, então administrador do Santa Clara e hoje diretor desportivo do mesmo clube, a entrada no quadro do Santa Clara daqueles quatro jogadores na época de 2018/19.

José Luís Moça esteve sob escuta e a PJ terá recolhido indícios de que Luís Filipe Vieira estaria alegadamente por dentro do processo. Ele e o ex-diretor desportivo do Aves terão falado sobre os reforços para o Santa Clara, nomeadamente o jogador Patrick.

Não é a primeira vez que Moça é associado ao Benfica. Em agosto de 2019, um ano depois dos factos sob investigação pelo DCIAP e pela PJ, o Sporting Clube de Braga acusou o ex-diretor desportivo do Aves de apresentar-se “como representante dos interesses do Benfica” para impedir a transferência do argentino Guilherme Schettine do Santa Clara para os bracarenses. O clube acusou mesmo José Luís Moça, referido como “José Luís Gonçalves”, de ter prometido ao agente de Schettine “uma reunião com o presidente do Benfica [Luís Filipe Vieira]” e garantido que tanto o jogador com o agente Javier Rangel “seriam bem recompensados”.