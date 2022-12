De jazz a rock. Do hip-hop e das novas batidas eletrónicas até à música country. Da folk ao groove da soul e do R&B. E dos nomes consagrados, com carreira de longa data, às estreias discográficas e aos discos que fogem à estrutura pop e ao formato canção. São muito diferentes entre si, os discos do ano do Observador.

A variedade vê-se até pelos poucos álbuns escolhidos por mais do que um crítico, jornalista ou radialista convidado pelo Observador (por escrever regularmente sobre música para este meio) a eleger os seus preferidos de 2022. Apenas dois discos surgem por mais de uma vez nas escolhas destacadas por estas oito pessoas, e dificilmente poderiam ser álbuns mais distintos nos seus ritmos e balanços. São eles MOTOMAMI, a coroação pop da espanhola Rosalía, e Big Time, o álbum recolhido e plácido da cantora e compositora norte-americana Angel Olsen.

Foram-se os discos considerados consensualmente “os melhores” — um reflexo, certamente, do acesso alargado a música infinita que o streaming promove —, veio a diversidade. De géneros, estilos, propostas sonoras, latitudes geográficas. Entre os 45 discos do ano do Observador, estão álbuns de artistas de EUA, Canadá, Espanha, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Brasil, México e Austrália. Alguns para concordar ou discordar já, outros para descobrir, nos próximos dias ou ao longo dos próximos meses. Durante 2022, eles foram a nossa companhia. Agora, partilhamo-los consigo.

André Santos

