Enquanto dormia…

… Gabriel Mithá Ribeiro desferia um dos mais duros ataques políticos de sempre a André Ventura, neste artigo de opinião publicado no Observador, sobre os sete pecados mortais do líder do Chega — de que se desfiliou há menos de um mês, depois de ter ficado de fora do governo sombra.

No artigo, escrito depois de ter trabalhado no partido nos últimos cinco anos, o ex-deputado acusa o seu ex-líder de ser um “predador narcísico” com “demónio vingativo”. E aponta a “pulsão autocrática destrutiva de reformas de André Ventura, traço de personalidade impossível de o tornar um governante responsável”. Os sete pecados mortais elencados são: 1) Desprezo [pelo ideal reformista]; 2) Inconsciência [moral]; 3) Negligência [cívica]; 4) Frieza [desumana de líder de ignorantes]; 5) Soberba [de violador do exercício de função soberana]; 6) Irresponsabilidade [de brincar ao governo sombra]; 7) Imaturidade [de políticos destruidores de povos]. Ao longo do texto, Mithá Ribeiro usa 22 vezes a palavra narcísico, mais quatro em vídeos recomendados no fim do artigo.

Outro ajuste de contas, apesar de tudo menos violento, foi de Pedro Passos Coelho com António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a política de imigração. O ex-primeiro-ministro esteve ontem ao fim do dia a apresentar o novo livro de Miguel Morgado, sobre o liberalismo, e lembrou que há dois anos chamou a atenção para o problema da imigração: “Já estava a ver o que ia dar. E deu. A coisa estragou-se.” Na sua intervenção, Passos Coelho imitou a entoação de António Costa na forma como desvalorizou o tema e perguntou se Leitão Amaro, presente na assistência, já teria informado o Presidente da República sobre os números de imigrantes no país.

Na área do PS, o ex-ministro Duarte Cordeiro admite que José Luís Carneiro deve disputar as legislativas, apesar da derrota nas autárquicas. Em entrevista à Vichyssoise, da Rádio Observador, assume que Alexandra Leitão teve um mau resultado em Lisboa, lamenta que a candidata não tenha sido Marta Temido e vai apoiar Seguro nas presidenciais.

Hoje, 17 de outubro, celebra-se o Dia Nacional de Luta Contra a Dor. Pretexto ideal para lançarmos uma nova iniciativa editorial. Chama-se justamente Dor e terá reportagens, entrevistas, explicadores, opinião e muito mais sobre esse sintoma tantas vezes transformado em doença. Num país onde três em quatro pessoas vive com dor crónica, daremos voz a especialistas, doentes e familiares que lidam diariamente com esta realidade incapacitante. Pode conhecer a nova secção aqui. Recorde-se que este é o quarto grande projeto do Observador dedicado à saúde e ciência, depois do MENTES BRILHANTES, sobre investigação feita em Portugal; do MENTAL, sobre saúde mental, e do ARTERIAL, sobre doenças cérebro-cardiovasculares.

Termino com três sugestões:

todos os elogios são poucos para o terceiro episódio do nosso mais recente podcast plus, A Eleição Mais Louca de Sempre, sobre o confronto entre Mário Soares e Salgado Zenha, na primeira volta das presidenciais de 1986: Ele não é meu irmão

as eleições do Benfica estão a pouco mais de uma semana. O Observador tem feito uma cobertura alargada no site, onde terá reportagens especiais com os vários candidatos. E lançou um podcast diário, Decisão Benfica, com o Miguel Cordeiro e o Bruno Roseiro, sobre quem está a ganhar e a perder votos entre os seis candidatos. O mais recente episódio está aqui: Que candidato sai beneficiado por haver 108 locais de voto?

hoje, precisamente por causa do jogo Chaves-Benfica, que terá emissão especial na Rádio depois das 19h, antecipamos o Fora do Baralho para as 12h10. Se não ouvir em direto o Jorge Fernandes, o Luís Aguiar-Conraria, o Nuno Garoupa, a Susana Peralta e a Vanessa Cruz, ficará logo disponível em podcast.

Nesta newsletter encontra a informação necessária para este início de dia, um dos últimos de Verão roubado ao Outono: a partir de domingo deixamos de poder comer castanhas assadas ao sol — vêm aí a chuva e o frio. Vamos continuar a atualizar todas as notícias no jornal, na rádio e nos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Para uma pausa, tem sempre os nossos jogos Sudoku e AbraPalavra.