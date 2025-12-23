Enquanto dormia…

…os jornalistas do Observador davam as notas ao último debate entre candidatos presidenciais: Gouveia e Melo ganhou na batalha da lama com Marques Mendes. Houve muita troca de insultos: Gouveia e Melo acusou Mendes de “proteger os ricos”, Mendes acusou o adversário de ser um “novo Ventura”. Pode ler o nosso resumo.

Quem ganhou e perdeu mais com os debates das Presidenciais? Mas, afinal, que impacto tiveram os frente a frente na corrida para as eleições de 18 de janeiro? Rui Pedro Antunes, editor de Política do Observador, faz um balanço desta maratona de 28 debates na História Do Dia. A sondagem mais recente coloca Marques Mendes e Seguro à frente de Ventura.

Natal volta a encerrar urgências nos hospitais. A região de Lisboa e Vale do Tejo é a mais afetada. Gestores hospitalares esperam “dias difíceis” mas dizem que não há alternativa aos encerramentos. Questionada pelo Observador sobre a preparação deste período, a direção executiva do SNS manteve-se em silêncio.

A cerimónia de despedida, o choque dos vizinhos e os tiros onde “nada acontece”. O jornalista Miguel Pinheiro Correia foi até à rua mais portuguesa de Boston e conta como a comunidade está a sentir a morte de Nuno Loureiro.

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