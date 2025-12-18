Enquanto dormia…

… Explicávamos as razões que levaram ao arquivamento do caso Spinumviva. A averiguação preventiva contra o primeiro-ministro, Luís Montenegro, foi arquivada pelo Ministério Público, após concluir “não existir notícia da prática de ilícito criminal”. O que levou a esta decisão? Que crime e o que foi investigado? E que tipo de documentos foram solicitados pelo DCIAP? Temos 10 perguntas e respostas. O primeiro-ministro reagiu à decisão a partir de Bruxelas. Numa declaração ao país às oito da noite, Montenegro disse ter sido alvo de “um autêntico inquérito criminal” e apontou o dedo às “insinuações, suspeições e especulações” em torno do caso. No fim, deixou um aviso: “Quem conduz a política é o povo”. Com esta decisão, Montenegro fica agora livre de suspeitas? Este é o tema da História do Dia de hoje.

Foi também enquanto dormia que Donald Trump fez uma declaração à nação. Não para declarar guerra à Venezuela, como chegou a especular-se, mas para fazer um balanço dos 11 meses de mandato. Enalteceu os supostos feitos económicos da sua administração e deixou críticas à política de imigração de Joe Biden.

Na Austrália, ainda se fazem sentir as ondas de choque do ataque do passado domingo em Bondi Beach. O primeiro-ministro australiano deu uma conferência de imprensa na qual prometeu medidas para travar o discurso de ódio e o extremismo. O aumento do antissemitismo na Austrália e os movimentos pró-Palestina terão sido explorados pelo Estado Islâmico para se reorganizar e recrutar “indignados”.

​​Na semana em que decorrem eleições para o Montepio, Virgílio Lima, atual presidente da administração da associação mutualista, tem a vitória garantida. Ao Observador, diz estar satisfeito por ter “acabado com o ruído à volta do Montepio“. Mas para a assembleia da representantes, uma espécie de parlamento com 30 membros, há duas listas concorrentes. Tiago Mota Saraiva lidera a lista B, e diz que quer “afastar do Montepio quem só vai para lá ganhar o seu“.

O Benfica foi ao Algarve garantir a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal. Os encarnados bateram o Farense por 0-2 com golos de Richard Ríos e Ivanovic, com Otamendi a falhar um penálti. Mourinho saiu “muito contente” com a equipa, que nos quartos de final será “obrigada” a uma viagem ao norte para defrontar ou o FC Porto ou o Famalicão.

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