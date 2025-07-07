Enquanto dormia…
… Chegávamos a um valor: 18 milhões de euros em três meses. Foi quanto as câmaras municipais e juntas de freguesia de norte a sul gastaram para contratar artistas que animaram as festas de verão deste ano, mais 3,5% que em 2024 — um ano em que os gastos já tinham sido insuflados pelas comemorações dos 5o anos do 25 de Abril. Ninho Vaz Maia e Calema são os mais destacados nos orçamentos que cobram às autarquias, com um custo entre os 40 e os 60 mil euros por concerto.
Com as mudanças súbitas dos EUA no apoio à Ucrânia, Volodymyr Zelensky foi em busca de alternativas para garantir que o país não fica sem capacidade de resposta na guerra contra a Rússia. Não de uma, mas de quatro alternativas: investimentos internos na indústria de Defesa, parcerias internacionais (com os EUA à cabeça), sinergias com potências europeias e compras (diretas ou intermediadas pela Europa) de meios e equipamentos a Washington. Noutras frentes de guerra, Israel mantém ações dirigidas à Faixa de Gaza e ao Irão. Os enviados especiais ao país, Cátia Bruno e João Porfírio, são os convidados da História do Dia da Rádio Observador e contam como é a vida num país envolvido em duas guerras em simultâneo. Hoje, Netanyahu está em Washington para um encontro com Trump, que vamos acompanhar em permanência.
Talvez o nome não lhe diga muito, mas George Harms é um dos mais destacados caçadores de troféus do mundo. É, na verdade, o número um de um top25 que junta multimilionários russos, magnatas da construção e até um médico espanhol na lista de maiores caçadores do mundo e que o investigador e ativista Eduardo Gonçalves expôs no seu livro 20 elephants in 75 minutes (ou 25 elefantes em 75 minutos). O que é preciso para alcançar alguns dos prémios mais exclusivos do Safari Club? É o que contamos num artigo que pode ler aqui — em que também abordamos a luta do movimento Ban Trophy Hunting (Banir a Caça de Troféus) para tentar acabar com esta atividade.
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Boa segunda-feira.