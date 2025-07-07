OUTRAS NOTÍCIAS

PODCASTS

Podcasts Episódio 7. Amigo da Onça Uma ameaça de morte leva o melhor amigo de Zé a revelar um segredo escondido. E o inspetor da PJ recebe um pedido de ajuda inesperado. Sétimo e penúltimo episódio do Podcast Ficção “O Zé faz 25”.

Economia Como e quando desistir? Abandonar um projeto, uma ideia ou um lugar é uma derrota? Falamos da arte de saber sair e da forma como devemos assumir que aquele não é o caminho certo para um projeto ou negócio. Cultura Estes são mesmo os melhores filmes do século XXI? O New York Times publicou uma lista com os 100 melhores títulos da história do cinema dos últimos 25 anos. Entre confirmações, ausências e outras surpresas, o que está certo e errado neste top?

Música As melhoras à grande pianista Maria João Pires está afastada dos palcos e o Martim Sousa Tavares quis desejar-lhe as melhoras. Keith Jarrett, que aprendeu a tocar piano antes dos 3 anos, foi o eleito com gravação de "Händel". Relações Sobre o nosso divórcio c/ Pão de Law Há imensa coisa sobre divórcio que o Guilherme e a Rita querem saber. (Até porque podem precisar um dia...) Foi para falar disso que convidaram as advogadas Inês Rogeiro e Luísa Teixeira da Mota.

O QUE SE PASSA LÁ FORA

DESPORTO

OS NOSSOS ESPECIAIS

OPINIÃO

Patrícia Fernandes O que é isso de “woke right”? Não se trata da oposição entre valores de esquerda e de direita, mas da oposição entre autoritarismo e princípios de liberdade – e tanto a woke right como a woke left estão do mesmo lado autoritário.

José António Rodrigues do Carmo Gaza: quando dar comida se torna crime de guerra Quando os palestinianos perceberem que é possível viver sem a tutela do terror talvez comecem finalmente a viver. E esse, é o verdadeiro perigo para quem vive do eterno conflito e do “antissionismo”.

Paulo Trigo Pereira Para onde vai Luís Montenegro? O que me parece certo é que ainda antes do fim da legislatura, em fins de 2018, já saberemos o resultado da política económica e orçamental deste governo em função da via que decidir tomar.

Pedro Gomes A revolução silenciosa da Semana de Quatro Dias O que os Açores estão a fazer — com método, cautela e ambição — mostra que a inovação no setor público é possível, mesmo nos contextos mais desafiantes.

Eduardo Sá Telemóveis na escola: sim ou não? Não é argumento sério reclamar que o uso de telemóvel compense a carência digital da maioria das escolas. Como se os telemóveis fossem uma espécie de “Magalhães de bolso”.

MAIS PARA LER