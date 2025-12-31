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Enquanto dormia…
… uma grande investigação do Observador revelava o mundo perverso dos grupos criados para a partilha de imagens íntimas. Durante 18 meses, tivemos acesso a milhares de mensagens no Telegram, em que se que pedia, oferecia e trocava fotografias íntimas de mulheres sem consentimento. Ao longo deste ano e meio muitos grupos desapareceram, e muitos novos foram criados. O maior que o Observador encontrou, e cujos membros tinham como objetivo a troca de imagens íntimas de forma não consentida, juntava mais de 100 mil participantes. Ouvimos os testemunhos de Margarida, Ricardo, Joana, Carolina e Inês, algumas das muitas vítimas destes grupos. Já foram tomadas medidas para prevenir a sua criação, mas eles continuam a existir. Este é o tema da História do Dia.
A poucos dias do arranque da campanha para as presidenciais, o Observador volta a publicar uma série de trabalhos sobre as declarações de rendimentos dos candidatos. A primeira é a de João Cotrim de Figueiredo. O ex-líder da Iniciativa Liberal chegou a declarar ativos financeiros de 1,7 milhões de euros, em 2013, valor que foi diminuindo nos anos seguintes. Declarou um Porsche até entrar no parlamento, em 2019, e em 2025 declarou, pela primeira vez, o chalé com seis quartos em Évora que explora, numa sociedade familiar, como Alojamento Local. As declarações de rendimentos dos restantes candidatos serão publicadas ao longo dos próximos dias.
Antes que o ano acabe e que a campanha comece, ainda vai a tempo de fazer o Votómetro das Presidenciais, uma ferramenta que pode ajudá-lo a perceber de qual dos oito principais candidatos está mais próximo. As eleições acontecem a 18 de janeiro, com a possibilidade de haver uma segunda volta a 8 de fevereiro. Nos boletins vão constar 14 candidatos, apesar de algumas candidaturas terem sido rejeitadas (e por isso o voto nelas será nulo). A CNE diz que a alteração dos prazos para a impressão dos boletins cabe à Assembleia da República. Na campanha que arranca este domingo os candidatos esperam gastar mais de 4,9 milhões de euros.
Para acabar 2025 trago-lhe uma história de sucesso que podia ter acabado mal. A Torres Novas, conhecida pela produção de toalhas, nasceu em 1845. Nos anos da troika fechou portas, mas na pandemia renasceu na mesma família. Hoje explora o conceito de “luxo acessível” e é uma empresa em crescimento.
Nesta newsletter pode encontrar a informação mais relevante para começar o dia. O Observador vai continuar a atualizar todas as notícias no jornal, na rádio e nos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Para uma pausa, tem sempre os nossos jogos Sudoku e AbraPalavra. O primeiro dia do ano será de chuva. Na Madeira o fogo de artifício chegou a estar em risco, mas vai mesmo realizar-se.
Uma boa entrada no novo ano e um feliz 2026.
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Os candidatos presidenciais (que se queixam dos boletins de voto), a CP (que está a ter mais uma greve) e Gouveia e Melo (que tem de se submeter a escrutínio) são o Bom, o Mau e o Vilão.
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