Foram 20 000 no Porto, segundo os organizadores. Era de facto muita gente, tal como já tinha sido em Lisboa. Mas a manifestação de agentes da PSP e da GNR não foi a única da semana. Houve também os agricultores, a cortar estradas com tractores, como no resto da UE. Há uns tempos, tínhamos tido os professores nas ruas, em massas igualmente impressionantes.

À primeira vista, tudo parece ser questão de rendimentos. Os agentes da PSP e da GNR exigem o mesmo suplemento remuneratório atribuído à PJ. Os professores reclamavam tempo de serviço. Os agricultores reagem aos cortes de subsídios e aos constrangimentos decididos pela UE.

Mas quando os manifestantes são ouvidos ou escrevem nas redes sociais, percebemos que o rendimento não é a única queixa. Há as “condições de trabalho” (por exemplo, esquadras de polícia degradadas). Há, acima de tudo, a prepotência e o menosprezo de que se sentem alvo, como os agricultores, submetidos a uma burocracia que decide o que podem ou não produzir. O que temos aqui são “classes” que sentem que os poderes estabelecidos os estão a rebaixar. Daí a t-shirt dos polícias: “abandonados”.

