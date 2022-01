A economia e os partidos. Os impostos que cada partido quer baixar (e os que quer subir)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No âmbito das legislativas de 2022, o Observador faz um apanhado das promessas dos partidos com assento parlamentar em três componentes económicas. É uma série de três trabalhos, que teve início com a área laboral e que continua com a análise à fiscalidade. Terminará com as propostas na área da segurança social.

Há promessas para baixar os impostos nos programas eleitorais de todos os nove partidos que nas últimas eleições conseguiram representação parlamentar. O PS mantém o rumo do orçamento chumbado mas deixa cair uma medida – o englobamento – da qual os partidos mais à esquerda não desistem. À direita, os partidos sobem a parada e acenam com reduções de impostos que vão das “significativas” às “enormes”. Veja o que propõem os partidos, na área da fiscalidade, para as eleições marcadas para 30 de janeiro.

PS. “Ajustamentos” no IRS, IRC e englobamento desaparece

Se o PS formar governo após estas eleições, as primeiras medidas fiscais a tomar virão em linha com aquilo a proposta de Orçamento de Estado para 2022 apresentada em outubro e que foi chumbada. Foi António Costa que o disse, em vários debates televisivos onde destacou o desdobramento de dois escalões do IRS, majorar as deduções por cada filho, a expansão do IRS jovem e o aumento de reformas e pensões nos termos que foram propostos.

O que parece ter caído, porém, é o englobamento obrigatório de mais-valias em IRS, mesmo nos casos muito específicos previstos na última proposta de orçamento feita pelo Executivo liderado por António Costa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No programa eleitoral, disponível no site do Partido Socialista, afirma-se que “a política fiscal dará um contributo relevante para o desafio da demografia e da natalidade, melhorando as deduções fiscais para as famílias com filhos e alargando e melhorando o IRS Jovem, reforçando a atratividade do país para uma geração de jovens altamente qualificados”.

O PS diz ter a “intenção de promover, na Concertação Social, a negociação de um Acordo de Médio Prazo de melhoria dos rendimentos dos salários e da competitividade”, o que levará a que sejam feitos “ajustamentos” no IRS – com uma “redução progressiva das taxas de IRS para todos os que venham a beneficiar dos aumentos de rendimento”, ou seja, para que exista uma “neutralidade orçamental” e o Estado não aumente a cobrança nos casos em que as pessoas tenham aumentos salariais.