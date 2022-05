Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“São 18h05 e vamos iniciar os nossos trabalhos e acresce que amanhã começamos as 10h00. Penso que era mais cordial que estabelecêssemos uma hora limite que permitisse um mínimo de descanso a todos nós. Penso que até às 4h00 não conseguimos fechar o guião”. A intervenção foi do experiente deputado do PSD, Duarte Pacheco, antes de arrancar mais uma maratona de votações na Comissão de Orçamento e Finanças. Na terça-feira, um incidente – ou, melhor, divergência – entre o PS e a oposição levou a que a sessão plenária se prolongasse e a votação na especialidade começasse três horas depois do previsto. Os deputados combinaram então encerrar os trabalhos às 2h30.

