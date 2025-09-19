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Enquanto dormia…
… José Mourinho era oficialmente apresentado no Benfica. Chega à Luz em período de convulsão interna, quando falta pouco mais de um mês para as eleições. No Seixal, ao lado de Rui Costa, o novo treinador garantiu estar imune a pressões — “sou muito forte em não sentir o ruído mediático”. Não prometeu títulos, mas admite que a equipa “tem todas as condições para ganhar o Campeonato” e não esconde a “fome” por vitórias.
- Nessa conferência de imprensa — que se queria curta e se fez longa com as demoradas respostas de Mourinho aos jornalistas —, o treinador falou de “emoções”, prometeu “viver para o Benfica” e contou que, ao sair de casa, esta quinta-feira, se despediu da família com um “até domingo”.
- Não foi a primeira vez que o nome do treinador se ouviu nos gabinetes da Luz. Também não foi a segunda. Mas agora aconteceu. O Bruno Roseiro conta como Mourinho chegou de Ferrari preto para mudar um “Ferrari vermelho”.
- Faltam 36 dias até às eleições e, como nos mostra a Mariana Fernandes, o calendário é intenso. Nestas cinco semanas, há três jogos na Luz a contar para o campeonato, um clássico no Dragão e uma viagem a Londres para a Liga dos Campeões.
“Vamos fazê-lo e vamos fazê-lo sem medo.” É um dos grandes problemas da cidade de Lisboa e Carlos Moedas declarou-lhe guerra: a gestão do lixo da cidade. Na apresentação do programa com que vai a votos em outubro, o presidente da capital enumerou as suas 15 prioridades para os próximos quatro anos. Sem sermos exaustivos — pode ler tudo neste texto do Miguel Santos Carrapatoso —, diremos apenas que Moedas retomou o tema da Polícia Municipal — “Queremos que possa prender um ladrão” —, falou de Saúde, Educação, Mobilidade, Cultura e, também, Habitação. Por aqui, continuamos a seguir a atualidade política, a menos de um mês das eleições autárquicas e no dia em que os candidatos a Lisboa participam no debate na Rádio Observador — para ouvir a partir das 9h.
Horas antes, também o Governo tinha anunciado um plano para dinamizar o setor da Habitação. A ideia principal é a venda de 1o imóveis atualmente na esfera de vários organismos do Estado. No final de um Conselho de Ministros dedicado ao tema, e que a Ana Sanlez esteve a seguir, houve anúncios de alienações e concessões e foi ainda assinado um contrato com o Banco Europeu de Investimento para a construção de 12 mil casas. No episódio de hoje da História do Dia da Rádio Observador analisamos a estratégia do Governo para a Habitação — e procuramos perceber que resultados esperar.
São 100 que mais parecem 534 — porque o são, na verdade. O atual Governo de Luís Montenegro cumpriu esta semana essa barreira dos primeiros 100 dias desde a tomada de posse, mas a vida do social-democrata aos comandos do país já vai bem mais longa. Tempo, por isso, para balanços. E, como a Mariana Lima Cunha bem condensou, os altos e baixos de um primeiro-ministro que caminha para os dois anos em São Bento fazem-se de “matar papões, devolver impostos [e] combater perceções”. Os detalhes da análise estão todos aqui.
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Boa sexta-feira.
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