Enquanto dormia…

… o Observador revelava que o cardeal Joseph Ratzinger (que viria a ser o Papa Bento XVI) levantou em 1991 a punição de um frade português, que tinha sido condenado a não ouvir confissões, por ter abusado de uma rapariga. A Igreja portuguesa colocou-o num colégio com dezenas de crianças.

O jornalista do Observador João Francisco Gomes investigou este caso em parceria com o CORRECTIV, um meio de comunicação alemão sem fins lucrativos, focado em jornalismo de investigação, no contexto da produção do documentário Akten des Missbrauchs (“Ficheiros de Abusos”), que estreia no final de março nos cinemas alemães e revela um conjunto de documentos que demonstram como, ao longo das décadas, muito antes da explosão da crise dos abusos, o Vaticano foi sistematicamente informado de múltiplos casos ocorridos em vários países do mundo — debruçando-se particularmente sobre o papel do cardeal alemão Joseph Ratzinger na gestão desse tema. Participaram também nesta investigação o jornal espanhol El País, o norte-americano Boston Globe e Casa Macondo, da Colômbia.

Na continuação da guerra, Trump ameaçou o Irão com a destruição total do campo de gás de South Pars, o maior do mundo, “com uma força e potência nunca vistas”, caso o regime iraniano volte a atacar países que não estão envolvidos no conflito, nomeadamente o Qatar.

Em Cuba, o presidente dos EUA está por agora a usar armas menos bélicas para vergar o regime comunista, ao ponto de se falar numa “tomada de poder amigável”, depois de deixar a ilha sem energia desde o início do ano. Na sequência de apagões sucessivos que estão a paralisar ainda mais o país, Havana admitiu que está em negociações com os EUA. Um sobrinho-neto de Fidel e Raul Castro tem um papel decisivo, como pode ler aqui. Este é também o tema do podcast A História do Dia: A Revolução cubana chegou ao fim?

Em Portugal, José Luís Carneiro revelou que se reuniu ontem ao fim do dia com o primeiro-ministro, para negociar a nomeação de três juízes para o Tribunal Constitucional. O PS insiste numa quota histórica; o PSD quererá incluir o Chega. A reunião, que terá sido “inconclusiva”, realizou-se depois do debate quinzenal, em que o Governo anunciou apoios ao gás de botija e descontos no gasóleo profissional, além de defender a proposta de reforma laboral.

Horas antes do debate quinzenal, o Observador entrevistou no Parlamento um dos homens mais influentes do país. Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, e na prática o mais poderoso conselheiro do primeiro-ministro, fala sobre as relações com PS e Chega, a decisão do Constitucional que obriga a revelar a lista de clientes da Spinumviva, as futuras relações com o Presidente António José Seguro, e o duelo no horizonte entre Montenegro e Passos Coelho — Hugo Soares diz que o ex-PM seria derrotado pelo atual: “Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E digo isto sem arrogância”.

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