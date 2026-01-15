Enquanto dormia…

… a campanha para as presidenciais mais imprevisíveis das últimas décadas entrava nas últimas 48 horas. As sondagens vão dando vantagem a André Ventura e António José Seguro, mas também revelam uma percentagem significativa de indecisos. Entre beijinhos, abraços e apelos ao voto, os candidatos vão tirando notas e fazendo rabiscos dos seus discursos onde calha, normalmente em cadernos ou folhas A4, mas também em talões de lotaria. O Observador teve acesso a estes rascunhos e mostra-lhe como é que os candidatos a Belém preparam as intervenções do dia. No nosso liveblog pode acompanhar os momentos da campanha ao minuto.

Na estrada, e ao passo que a maior parte das sondagens o coloca em desvantagem, Marques Mendes encontrou ontem ruas cheias na sua terra natal. Na caravana de Mendes ainda reina o otimismo e a crença de que está “tudo em aberto”. Em Famalicão, voltou a contar com o apoio do primeiro-ministro. Para Luís Montenegro, deixar Marques Mendes fora da segunda volta será “masoquismo político”.

Henrique Gouveia e Melo continua a acreditar que passa à segunda volta, apesar do que dizem as sondagens. O almirante tem esperança num eleitorado silencioso que só se vai manifestar no dia 18, e continua a apostar nisso. Mas, ao mesmo tempo, vai engendrando um plano B pós eleitoral, que pode passar por um movimento cívico.

Na campanha de João Cotrim Figueiredo ainda se fazia contenção de danos. Depois da confusão criada pelas declarações sobre um possível apoio a Ventura na segunda volta e da alegação de assédio a uma antiga assessora, o candidato teve dificuldade em virar o disco para outros temas. Apesar de ter tentado, com a nova carta que enviou ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, a pedir o apoio do PSD.

Fora dos temas da campanha mas no centro da atualidade está a união (ainda em negociações) entre a Galp e a espanhola Moeve. Em causa está a possível criação de duas empresas, uma para os ativos industriais, que incluem as refinarias, outra para os postos de combustíveis. Nesta possível fusão discute-se o futuro de ativos estratégicos do país, nomeadamente a refinaria de Sines, a única em Portugal, que poderá passar a ser controlada maioritariamente pela Moeve que, por sua vez, é controlada pelo fundo soberano de Abu Dhabi. O ministério da Economia diz estar “atento”.

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