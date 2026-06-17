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Enquanto dormia…
… reuníamos informações para não perder pitada da estreia da seleção portuguesa no Mundial 2026. O jogo é às 18 horas, frente à República Democrática do Congo, em Houston, Texas, nos EUA. Hoje é um daqueles dias em que fazemos contas para estarmos despachados à hora da bola, que tem transmissão garantida na Rádio Observador — que pode ouvir aqui online ou procurar a frequência em FM mais próxima. A nossa emissão especial arranca às 17 horas. E agora, o menu para hoje:
- Aqui encontra tudo o que há para saber sobre o jogo minuto a minuto. O nosso liveblog abriu esta manhã — madrugada no Texas — para dar conta de todas as notícias relacionadas com o desafio entre portugueses e congoleses. Por exemplo, o jogo será ao meio-dia de Houston, num estádio coberto e com ar condicionado. Mas não vai estar frio, antes pelo contrário, e o Miguel Cordeiro, enviado especial do Observador aos EUA, explica-nos porquê no podcast “O Diário do Mundial”.
- Vitinha, um príncipe em campo, descende de barões que zarparam de Aves em direção ao Brasil. O que nos mostra a árvore genealógica do médio português com raízes em Santo Tirso?
- Os olhos do mundo também vão estar no primo de Gouveia e Melo. Cristiano Ronaldo tem raízes na Madeira e antepassados com histórias surpreendentes. Hoje é um bom dia para recuperar a árvore genealógica de CR7. Ronaldo entra no lote muito restrito dos atletas que participaram em 6 mundiais e, neste caso, sob o comando de alguém que liga e muito aos números. E já que falamos em números, quantos são os maiores de 40 em prova?
- A estreia da seleção no Mundial é o tema central do podcast “A História do Dia”. Pedro Benevides convocou o enviado especial do Observador aos Estados Unidos Miguel Cordeiro para uma conversa sobre a preparação da equipa portuguesa, as expectativas e os riscos que enfrenta.
- E fica ainda o desafio de libertar o treinador que há em si e escolher o 11 perfeito para mais logo no “O Mister Sou Eu”. Atenção, Rúben Dias não deverá jogar devido a lesão.
- O adversário de Portugal tenta um vislumbre de alegria enquanto luta contra um surto de Ébola. Os congoleses apresentam-se em campo 52 anos depois da última participação no Mundial de futebol. Para os Leopardos este é mais do que um simples jogo de futebol.
- O árbitro do jogo vem do Qatar e chama-se Abdulrahman Al Jassim. Tem 38 anos e já se cruzou com Portugal, mas no Mundial de sub-20 de 2017, onde expulsou o então capitão Rúben Dias.
- E para que não falte nada, aqui fica o guia para poder ver todas as partidas do Mundial 2026. Além dos 20 jogos em canal aberto, será possível ver alguns desafios gratuitamente no YouTube.
Afinal, Chega e Iniciativa Liberal já não vão ao Mundial. Os dois partidos recuaram depois de terem aceitado o convite da Federação Portuguesa de Futebol. Esta terça-feira ficou marcada por um ajuste nas posições dos partidos depois de revelada a forma encontrada para validar convites a líderes políticos e parlamentares. Por causa do futebol, o debate quinzenal com o primeiro-ministro no Parlamento começa uma hora mais cedo do que é habitual — às 14 horas e com transmissão assegurada na Rádio Observador — e o presidente da Assembleia da República estará ausente. José Pedro Aguiar-Branco vai a Houston ver a seleção.
E o que explica a pena suspensa aplicada ao agente da PSP que matou Odair Moniz? Seis factos e quatro atenuantes contribuíram para a decisão do Tribunal de Sintra. O polícia, com 27 anos à data dos factos, foi condenado a 3 anos e meio de cadeia, mas com execução suspensa. Neste especial da jornalista Mariana Furtado, explicamos os argumentos dos juízes que conduziram a este desfecho.
Ao longo do dia pode acompanhar toda a informação atualizada no jornal, na rádio e nos nossos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Se precisar de descontrair, há desafios novos no Sudoku e no AbraPalavra.
PS: Partilhe com a rádio a forma como vai ver o jogo. Vai mais cedo para casa? Vão montar um estádio no emprego? E quem leva os tremoços? Envie-nos um audio por Whatsapp para o número 910024185.
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MUNDIAL 2026
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Mundial 2026
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A dias de completar 39 anos, Lionel Messi assinou um hat-trick e igualou Miroslav Klose como melhor marcador da história dos Mundiais. Em campo, chorou — mas disse não estar relacionado com futebol.
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Mundial 2026
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200 internacionalizações, primeiro a jogar em seis Mundiais, 16 golos como Klose e o 3.º mais velho a marcar: Messi fez um hat-trick, Argentina bateu Argélia e o mundo não mudou em quatro anos (3-0).
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Mundial 2026
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Mbappé voltou a ser decisivo. Quer se goste, quer não, a preponderância do número 10 do Real é inegável, seja em que equipa for. Agora tornou-se no melhor marcador de sempre da seleção francesa (3-1).
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Mundial 2026
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Na partida de estreia na fase final do Mundial, a Noruega venceu o Iraque com dois golos de Haaland, um de Ostigard e outro de Thorstvedt. Pelos iraquianos marcou Ayman Hussein.
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Mundial 2026
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Num jogo que se tornou mais complexo do que o esperado, Áustria venceu uma corajosa Jordânia que foi ao Mundial para fazer muito mais do que participar (3-1). Romano Schmid, pelo meio, fez um golaço.
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Mundial 2026
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O capitão Mehdi Taremi já está cansado da tensão política e o treinador Ghalenoei acusa a organização de discriminação. Após o jogo, o presidente da FIFA teve de intervir no balneário.
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Mundial 2026
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Há uma nova dinâmica digital a marcar o Mundial. Apesar de a exibição de Payne ter ficado aquém das expectativas, o jogador mostrou que o torneio se joga tanto no campo como no Instagram.
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Mundial 2026
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A Suécia organizou o Mundial de 1958 e o Brasil deu ao mundo um jovem de apenas 17 anos chamado Pelé. Brasileiros estrearam equipamento azul e Just Fontaine marcou um recorde que ainda perdura.
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OUTRAS NOTÍCIAS
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PODCASTS
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Rádio Observador
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O Ministério da Saúde (que legislou sobre tarefeiros), o Parlamento e o Governo (que querem ver a bola) e os políticos patrioteiristas (que adoram a Seleção) são o Bom, o Mau e o Vilão.
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Justiça
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Nuno Domingos, presidente da Associação Sindical dos Funcionários da PJ, defende que medidas de celeridade processual aprovadas no Parlamento "são um paliativo" e defende que é necessária uma reforma penal mais profunda.
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Política
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Valter Hugo Mãe admite que o mundo corre o risco de ser o século mais imbecil da história, marcado por uma "infantilidade insuportável". Para o escritor, o processo criativo funciona como uma terapia.
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Educação
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As crianças descobrem o corpo muito antes de terem palavras para isso. Tocam-se, fazem perguntas que deixam os adultos desconfortáveis. Onde acaba a curiosidade normal e começa o sinal de alarme?
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Saúde
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No meio de tanta proteína em pó e colagénio nas prateleiras, o que vale mesmo a pena saber? A Nutricionista Mariana Chaves esclarece.
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Cultura
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Carlos Areia revisita uma infância difícil, fala das feridas que o tempo não apagou, do amor que o acompanha há 17 anos, da velhice, das desilusões com o país e da esperança que guarda para o futuro.
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O que se passa lá fora
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OS NOSSOS ESPECIAIS
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OPINIÃO
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O actual Presidente nunca desistirá de atender, proteger, privilegiar os seus - mesmo que aqui e ali os atice ou desespere, nunca esquecerá porém o seu mandamento primeiro: ser amado por todos.
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Olhando de longe, parece-me que o ministro da Economia não está suficientemente focado nas empresas. Entendo perfeitamente que se preocupe com os fundos europeus e com o PRR. Mas o PRR é passageiro.
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A globalização e o comércio livre são, sem uma única excepção que valha a pena, o melhor motor de crescimento que a humanidade conhece, e o proteccionismo a forma mais fiável de o desligar.
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Se Musk fosse decente, vendia tudo e dividia a fortuna pelo mundo. Causaria o colapso económico global, sim, mas não seriam 150€ a impedir uma criança em África de ir ao próximo concerto do Bad Bunny.
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MAIS PARA LER
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Festivais de Música
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Aurea, Lena D'Água e Olavo Bilac são outros nomes que integram o cartaz da edição deste ano, que regressa a Lamego e à região do Douro a 3 e 4 de julho.
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