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Política "A imbecilidade perdeu a vergonha e ganhou autoestima" Valter Hugo Mãe admite que o mundo corre o risco de ser o século mais imbecil da história, marcado por uma "infantilidade insuportável". Para o escritor, o processo criativo funciona como uma terapia. Educação A sexualidade na infância As crianças descobrem o corpo muito antes de terem palavras para isso. Tocam-se, fazem perguntas que deixam os adultos desconfortáveis. Onde acaba a curiosidade normal e começa o sinal de alarme?

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OS NOSSOS ESPECIAIS

OPINIÃO

Maria João Avillez Pode ignorar-se o sinal da pertença ? O actual Presidente nunca desistirá de atender, proteger, privilegiar os seus - mesmo que aqui e ali os atice ou desespere, nunca esquecerá porém o seu mandamento primeiro: ser amado por todos.

João Marques de Almeida Empresas, empresas e empresas Olhando de longe, parece-me que o ministro da Economia não está suficientemente focado nas empresas. Entendo perfeitamente que se preocupe com os fundos europeus e com o PRR. Mas o PRR é passageiro.

Jorge Fernandes Os reaccionários chocam contra a realidade A globalização e o comércio livre são, sem uma única excepção que valha a pena, o melhor motor de crescimento que a humanidade conhece, e o proteccionismo a forma mais fiável de o desligar.

Tiago Dores Zeros à esquerda fulos com zeros à direita do Elon Se Musk fosse decente, vendia tudo e dividia a fortuna pelo mundo. Causaria o colapso económico global, sim, mas não seriam 150€ a impedir uma criança em África de ir ao próximo concerto do Bad Bunny.

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