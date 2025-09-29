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Podcast Plus
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O que realmente se passou nas eleições presidenciais de 1986, as primeiras e únicas decididas a duas voltas? Uma história de truques sujos, acordos secretos, agressões e dúvida até ao fim.
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Notícias Estranhas
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Tasers, soqueiras, bastões e facas de mato à venda de forma aberta por uma preço que varia entre os oito e os 85 euros. E o "o dinossauro das freguesias", que sai após mais de 40 anos como autarca.
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Cultura
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O famoso “serial killer pelo bem” está de volta, tal como Ruy Castro numa “Trincheira Tropical”, as séries da RTP Play com “Situações Delicadas”, Jude Law em Black Rabbit e o inevitável Filipe La Féria.
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Música
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Da parceria com Hitchcock à despedida em Taxi Driver, Martim Sousa Tavares guia-nos pela intensidade e pela ternura escondida na música de Bernard Herrmann: um mestre das emoções cinematográficas.
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Relações
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A Rita fez anos e por isso fizemos um jogo para ela comprar livros e estivemos num detox digital de 41h. E já sabem: candidatem-se ao Tribunal da Relação no mail terapiadecasalpodcast@gmail.com.
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Cultura
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Maria Correia é uma mãe de 2025 e, por isso, também é rapper; neste episódio, levantou questões sobre a autoridade, como manda a profissão.
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Lifestyle
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Da compulsão alimentar à escolha consciente: Catarina Gorgulho partilha hábitos, rotinas e a vida entre disciplina, maternidade e empreendedorismo.
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O QUE SE PASSA LÁ FORA
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Moldávia
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Com mais de 95% dos votos contados, o Partido de Ação e Solidariedade, pró-europeu, da atual presidente Maia Sandu, surge na frente com 48% dos votos, quase o dobro dos votos do bloco pró-Rússia.
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ESPECIAIS
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DESPORTO
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OPINIÃO
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Muitos começam a achar que há que falar sobre imigração para se barrar o caminho aos partidos anti-sistema. É um equívoco: há é que perceber que o que conta não são as próximas eleições, são as nações
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Para esses movimentos, Israel simboliza o triunfo de tudo o que sempre combateram: o capitalismo, a economia de mercado, a democracia liberal e os valores ocidentais.
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O melhor antídoto para evitar que uma cultura do cancelamento e censura se instale é manter o pluralismo ideológico. Em particular dentro dos círculos culturais, académicos e dos meios de comunicação.
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É o excedente da segurança social que tem compensado os défices da administração central nas suas funções essenciais, mas é um excedente do ano, aparente, associado a uma dívida implícita talvez maior
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MAIS PARA LER
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Passadeira Vermelha
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À 29.ª edição da Gala dos Globos de Ouro, o Coliseu dos Recreios voltou a receber as estrelas nacionais para a noite dos prémios. Veja os looks e a lista de vencedores.
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Literatura Infantil
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São mais de 20 sugestões de livros infantis, novidades onde se fala de árvores, melhores amigos, do regresso à escola ou até do problema da habitação, transformado numa fábula por Capicua.
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Séries
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Houve alguma apreensão quando foi anunciada uma série de ficção inspirada num famoso escândalo sexual. No final dos seis episódios com o carimbo TVI/Prime Video, qual o resultado?
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