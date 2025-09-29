Enquanto dormia…

… e em contra-relógio para o arranque da campanha eleitoral para as autárquicas, o Observador publicava uma ferramenta interativa que o ajuda a decidir em quem votar para a Câmara de Lisboa nas eleições do dia 12. No nosso votómetro pode descobrir em pouco tempo com que candidato se identifica mais. Se as dúvidas são mais do que muitas, não hesite em responder às perguntas, se está cheio de certezas, faça-o na mesma: pode surpreender-se e até divertir-se. Depois, tem sempre a possibilidade de partilhar os resultados nas redes sociais.

Para já a confiança domina as hostes sociais-democratas. O susto com Moedas em Lisboa já passou e apesar da incógnita Pedro Duarte no Porto acreditam que vão conseguir vencer em alguns dos concelhos mais importantes, mantendo as autarquias cobiçadas pelo PS, escreve Miguel Santos Carrapatoso, o editor adjunto da secção de Política do Observador.

E se é verdade que a campanha só arranca oficialmente amanhã, os partidos já estão todos no terreno com ações que vamos seguir em permanência neste artigo em direto.

O Grupo Air France KLM garante continuar “muito interessado na TAP”. O gigante franco-neerlandês preferia ter o controlo acionista da companhia portuguesa mas não descarta uma posição minoritária desde que possa tomar as decisões comerciais. E admite a presença do Estado português na holding à semelhança do que aconteceu com os Países Baixos quando a KLM se juntou à Air France.

No palco internacional, a Dinamarca fechou o seu espaço aéreo a drones civis a partir desta segunda-feira para garantir a segurança da cimeira da União Europeia em Copenhaga depois de nos últimos dias ter tido aeroportos fechados face à presença destas aeronaves não identificadas no seu espaço aéreo. E Donald Trump recebe hoje Benjamim Netanyahu, um encontro que vamos seguir ao minuto neste artigo em direto.

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