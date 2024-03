Montenegro foi o centro de todos os ataques. Quem atacou quem na primeira semana de campanha

O incumbente é, por norma, o mais atacado nas campanhas das legislativas, mas desta vez não existe. A campanha tem girado em torno da AD: os temas e as polémicas têm tido origem na campanha de Luís Montenegro. Não será, por isso, uma surpresa que Luís Montenegro tenha sido o mais atacado pelos seus adversários na primeira semana de campanha, sendo alvo de 53 ataques. Já Pedro Nuno Santos, que carrega o peso de ser o partido que governa, foi o segundo mais atacado. Os ataques seguiram, aliás, o peso dos partidos no Parlamento, com a exceção de Rui Tavares e Sousa Real, em que o líder do Livre acabou mais atacado do que a porta-voz do PAN.

Pedro Nuno Santos não se desfocou e atacou exclusivamente Luís Montenegro, resistindo mesmo a dar um puxão de orelhas a Rui Tavares sobre conversas com a direita democrática. O líder do PSD também se centrou no ataque ao principal adversário, ignorando por completo André Ventura (de quem só falou quando questionado diretamente) e deixando um pequeno ataque para a esquerda do PS. Já o líder do Chega atacou tudo e todos, mas — na nova estratégia de equiparar o PSD ao PS — atacou com a mesma força o desejado parceiro e os socialistas.

A Iniciativa Liberal atacou mais o PS, mas também visou a AD, com jeitinho, para não espantar o eleitorado que vê numa coligação AD-IL a solução para o futuro governo. O Bloco centrou-se no ataque a Montenegro e companhia, depois a André Ventura e, só timidamente, criticou o PS. E sempre o PS de Costa, não o de Pedro Nuno Santos. Paulo Raimundo atacou com a mesma força o PS absoluto do que a direita (onde incluiu a AD e os seus “sucedâneos”, Chega e IL). Inês Sousa Real e Rui Tavares preferiram atacar Montenegro e pouparam Pedro Nuno Santos. A porta-voz do PAN fez apenas um ataque ao PS, mas o líder do Livre nem isso. E só atacou a esquerda quando Mariana Mortágua o “obrigou a isso”.