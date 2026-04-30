Enquanto dormia…
…o Observador contava-lhe o que se está a passar no edifício da antiga Escola Industrial Afonso Domingues, em Marvila (Lisboa). A escola por onde em tempos passaram alunos ilustres como José Saramago está desativada e em outubro foi escolhida como o local onde se realizará a próxima edição do Iminente, o festival de música e arte urbana idealizado pelo artista Alexandre Farto (Vhils). O problema é que, neste momento, vivem ali cerca de 20 pessoas em condição de sem-abrigo. A Joana Moreira falou com quem ali está a viver sem eletricidade nem água canalizada e procurou respostas junto das autoridades. Pode ler a reportagem aqui.
O governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, decidiu doar a mais-valia que obteve com a venda de várias ações que comprou quando já ocupava o novo cargo. Santos Pereira comprou ações de empresas como a Galp e a Navigator, mas as regras do BCE não o permitiam — como foi explicado diretamente ao governador. Vendeu então as ações e irá agora doar o lucro a uma instituição de responsabilidade social.
Ontem foi dia de debate quinzenal e Luís Montenegro teve de abordar o PTRR, a saúde e a reforma laboral. Mas o primeiro-ministro não esteve só à defesa e atirou-se aos dois maiores partidos da oposição: acusou André Ventura de ser “o mais socialista dos cheganos” e José Luís Carneiro de “querer ser o mais chegano dos socialistas”.
O Sporting empatou na Vila das Aves com o já despromovido AVS, por 2-2. Depois da eliminação na Liga dos Campeões e da derrota em Alvalade com o Benfica, o clube não só entregou definitivamente o Campeonato, como agora complicou até o segundo lugar. O treinador, Rui Borges, reconheceu a fase negativa, mas relativizou algumas críticas: “Não era o melhor do mundo há 15 dias, agora também não sou pior.”
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Tenha uma boa quinta-feira e um bom feriado.