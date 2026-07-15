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Enquanto dormia…
… Passos Coelho saía em defesa de um “muito competente” ministro Fernando Alexandre. Em plena crise dos exames, antigo primeiro-ministro diz que “concursos da CRESAP estão viciados” a favor de políticos e que o Governo seguiu as “práticas” do PS, atirando aos boys do PSD. Com professores convocados no limite, 444 itens para corrigir num dia e “entregas tardias” das escolas, explicamos como o ministério da Educação decidiu dar mais tempo para a classificação das provas nacionais.
O Volta pretendia promover a redução de lixo nos espaços públicos, mas afinal o Sistema de Depósito e Reembolso de plástico terá tido o efeito contrário, com as autarquias a queixarem-se do aumento de resíduos espalhados no chão e as ruas a testemunharem uma autêntica caça nos caixotes. Filipe recolhe latas depois do trabalho, Dipon entrega garrafas às centenas e idosos fazem rondas às 5h.
Em dia de aniversário da Tomada da Bastilha, brilharam os capitães de De La Fuente. Nas meias finais do Mundial, a Espanha bateu o recorde de invencibilidade de uma seleção no triunfo frente à França, por 2-0, e tem novo herói nacional, o lateral Pedro Porro, o miúdo dos calções rasgados, que começou como suplente e chegou a MVP. Esta quarta-feira, a partir das 20h00, é a vez de Inglaterra e Argentina disputarem a vaga que sobra para tentar conquistar o troféu.
É uma das estreias da semana — e não convence o nosso crítico de cinema: a “Odisseia” segundo Christopher Nolan só serviu para retalhar e baralhar Homero e o seu poema épico. Desculpem o spoiler, mas as linhas anteriores já chegarão para adivinhar o número de estrelas dadas.
Nesta newsletter encontra o que precisa para começar o dia bem informado. Já sabe que, ao longo do dia, temos todas as notícias sempre atualizadas no jornal, na rádio e nos nossos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Para descontrair, há desafios novos no Sudoku e no AbraPalavra. E não se esqueça que já está disponível o primeiro episódio do novo podcast de ficção do Observador, O Candidato Perfeito, em parceria com a Coyote Vadio, a continuação da história de “O Zé faz 25”.
Tenha um bom dia.
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A ministra do Ambiente (que lembrou factos), o ministro da Educação (que falhou mais um prazo) e o Bloco de Esquerda (que devia conhecer a sua História) são o Bom, o Mau e o Vilão.
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Política
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Mara Lagriminha, ex-deputada do PS, critica o Governo no planeamento e organização dos exames nacionais. A socialista defende ainda a presidência de António José Seguro.
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Cultura
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Queria ser famoso, mas nunca imaginou o preço da exposição. Kiko is Hot fala sobre saúde mental, identidade, homossexualidade e a importância de ser um exemplo para quem cresce com medo de ser quem é.
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Justiça
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Luís Rosa e Paulo Saragoça da Matta analisam como a Justiça espanhola está a usar a colaboração premiada para ter sucesso no combate à criminalidade económico-financeira. E não só.
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Saúde
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Há alimentos que pioram mesmo a acne? A resposta tem uma surpresa. A nutricionista Mariana Chaves separa a ciência do mito.
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Educação
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Uma imagem violenta, um medo absurdo, uma ideia que nos horroriza. Aparecem sem aviso e vão-se embora... ou não. Porque é que a mente insiste em pensar aquilo que menos queremos?
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O QUE SE PASSA LÁ FORA
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OPINIÃO
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A reação de Putin à sua derrota na Ucrânia constitui hoje o maior risco para a segurança europeia. Irá Putin ensaiar uma fuga para a frente?
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Os 60 dissidentes do Bloco são a prova de que talvez as linhas vermelhas não conduzam fatalmente a um Chega maior. Não vou ser eu a chorar um partido, mas talvez valha a pena rever a intransigência
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Enquanto cresce a percepção de insegurança em torno de Luís Neves como MAI, à Presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, só faltou mesmo dizer: “Não têm água? Tomem banho com Moët & Chandon!”
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A quem hesita à entrada do ensino superior, o meu conselho é este: não escolham o curso que parece mais útil hoje, escolham o que mantém mais portas abertas.
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Cinema
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Christopher Nolan pegou na "Odisseia" de Homero e filmou uma versão "woke", fatiada, baralhada e deficitária de empolgamento e de maravilhoso do poema épico. Eurico de Barros dá-lhe uma estrela.
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Casas Reais
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A princesa da Noruega vai passar por um período de reabilitação de seis meses e terá a companhia do filho, que recebeu autorização judicial para cumprir pena domiciliária, com pulseira eletrónica.
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Música
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Cresceu e fez-se músico na ilha, partilhou o palco com Paco de Lucía e é hoje uma referência. Entrevistámo-lo antes da estreia a solo em Lisboa. Sexta-feira, dia 17 de julho, a "Fiesta" é garantida.
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