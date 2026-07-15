… Passos Coelho saía em defesa de um “muito competente” ministro Fernando Alexandre. Em plena crise dos exames, antigo primeiro-ministro diz que “concursos da CRESAP estão viciados” a favor de políticos e que o Governo seguiu as “práticas” do PS, atirando aos boys do PSD. Com professores convocados no limite, 444 itens para corrigir num dia e “entregas tardias” das escolas, explicamos como o ministério da Educação decidiu dar mais tempo para a classificação das provas nacionais.

O Volta pretendia promover a redução de lixo nos espaços públicos, mas afinal o Sistema de Depósito e Reembolso de plástico terá tido o efeito contrário, com as autarquias a queixarem-se do aumento de resíduos espalhados no chão e as ruas a testemunharem uma autêntica caça nos caixotes. Filipe recolhe latas depois do trabalho, Dipon entrega garrafas às centenas e idosos fazem rondas às 5h.

Em dia de aniversário da Tomada da Bastilha, brilharam os capitães de De La Fuente. Nas meias finais do Mundial, a Espanha bateu o recorde de invencibilidade de uma seleção no triunfo frente à França, por 2-0, e tem novo herói nacional, o lateral Pedro Porro, o miúdo dos calções rasgados, que começou como suplente e chegou a MVP. Esta quarta-feira, a partir das 20h00, é a vez de Inglaterra e Argentina disputarem a vaga que sobra para tentar conquistar o troféu.

É uma das estreias da semana — e não convence o nosso crítico de cinema: a “Odisseia” segundo Christopher Nolan só serviu para retalhar e baralhar Homero e o seu poema épico. Desculpem o spoiler, mas as linhas anteriores já chegarão para adivinhar o número de estrelas dadas.

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