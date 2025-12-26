Enquanto dormia…

… Luís Montenegro falou ao país na tradicional mensagem de Natal. Num tom de mensagem motivacional (como aliás apontou o PS, alinhado com a oposição a sinalizar demasiado otimismo), deixou vários recados. Sem nunca se referir às mudanças na legislação laboral, elas estiveram, no entanto, sempre presentes, implicitamente no apelo a que Portugal ande para a frente. “Podemos jogar para empatar ou ter a mentalidade vencedora de jogar sempre para ganhar”, disse, para aludir à mentalidade Cristiano Ronaldo. O caminho de ambição “carece de coragem política e capacidade reformista“. Luís Montenegro fala nesse caminho, apontando a certeza de que “vamos ter cerca de três anos e meio sem eleições nacionais”. O mote está lançado. A mensagem ainda terminou com um “santo Natal para todos, estejam onde estiver. Um Natal com o orgulho de sermos portugueses e esperança em Portugal”. Além das entrelinhas, o Observador analisou esta mensagem na História do Dia.

Enquanto o primeiro-ministro falava da força do acreditar, e Marcelo Rebelo de Sousa em muros existentes, no porto de Leixões as saídas e entradas de mercadorias paravam com os contentores a acumularem-se sem conseguirem ser desalfandegados. Tudo por causa da entrada em vigor de um novo sistema alfandegário. Segundo a Associação de Transitários de Portugal, houve uma “impreparada e precipitada introdução, por parte da Autoridade Tributária, de uma nova plataforma de harmonização aduaneira”. A Autoridade Tributária e Aduaneira assume estar a trabalhar “em conjunto com os operadores portuários e económicos” para resolver a “aglomeração de contentores” no Porto de Leixões. A situação já levou o Governo regional da Madeira a pedir intervenção temendo a rutura na cadeia de abastecimento ao arquipélago.

Os Estados Unidos da América lançaram um ataque para eliminar células do ISIS na Nigéria. “Esta noite, sob minhas ordens como Comandante-em-Chefe, os Estados Unidos lançaram um ataque poderoso e mortal contra a escória terrorista do ISIS [Estado Islâmico] no noroeste da Nigéria”, anunciou Donald Trump. Segundo o Presidente dos EUA, o ataque foi lançado “a pedido das autoridades nigerianas, na região de Sokoto“, no Norte do país, tendo sito mortos “vários terroristas” do Daesh.

Numa outra frente, na Guerra da Ucrânia, Volodymyr Zelensky anunciou que deverá encontrar-se com Donald Trump “num futuro próximo”, assumindo haver “muita coisa que pode ser decidida antes do Ano Novo”. Isto depois de no dia de Natal o Presidente ucraniano ter tido uma conversa telefónica com os enviados especiais do Presidente norte-americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, sobre “vários pormenores importantes” das negociações para resolver o conflito. A 23 de dezembro a Ucrânia apresentou uma versão revista do plano de paz, reduzida a um quadro de 20 pontos, depois de críticas de que empurrava a Ucrânia para concessões excessivas.

Com o aproximar do fim do ano, o Observador publicou vários trabalhos com listas do que mais gostámos em 2025 de ler, de ver, de ouvir. Recorde e aproveite para comparar com a sua própria lista dos livros, dos filmes, das séries, dos álbuns e dos espetáculos que marcaram 2025. A marcar toda a vida, Alfred Hitchcock está agora no Nimas.

Em tempos de balanço, aproveite para fazer Zoom Out do Observador e descobrir a sua Rotina, o Alter Ego e a Idade Observador através do seu resumo das suas leituras.

Nesta newsletter pode encontrar a informação mais relevante para começar o dia. Um dia que é de boxing day que tradicionalmente marca, no Reino Unido, um dia de muito futebol, mas que este ano terá um único jogo da Premier League (nos escalões mais baixos haverá mais), Manchester United-Newcatle. Tudo por causa da dificuldade de acerto de calendários e, claro, de direitos televisivos… Assim ficará para ver apenas a equipa de Ruben Amorim (sem o lesionado Bruno Fernandes, “impossível” de substituir). Há 446 dias que o United não ganha cinco jogos consecutivos e a contagem voltou ao zero, depois da derrota com o Aston Villa. Um jogo que vamos acompanhar. Para os fanáticos de futebol há sempre o Campeonato Africano das Nações (CAN) com o Angola-Zimbabué a iniciar o dia.

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