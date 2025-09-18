Enquanto dormia…

… José Mourinho e o Benfica acertavam os últimos detalhes. O treinador deve já orientar o próximo treino da equipa, o contrato será até 2027 e Mourinho vai ser apresentado nas próximas horas. O que nos leva à questão: que Mourinho é que está de volta ao Benfica? A Mariana Fernandes responde neste especial. A segunda questão que se coloca é: o que se passa no Benfica? O Bruno Roseiro responde no mais recente episódio de A História do Dia. E claro que pode continuar a seguir todos os desenvolvimentos no nosso liveblog.

Na política, Gouveia e Melo atirou-se a Ventura. Numa entrevista à SIC, o almirante disse ser “o candidato verdadeiramente independente” e distanciou-se do líder do Chega, apesar de ter almoçado recentemente com ele em agosto: “Não percebi bem porque é que ele entrou nestas presidenciais. Não estou preocupado porque não pertencemos ao mesmo espaço político”. E ainda garantiu que é centrista, como “a maior parte dos portugueses” e que já votou quer no PS, quer no PSD.

Álvaro Santos Pereira atacou o seu provável, Mário Centeno. Na audição parlamentar para o cargo de governador do Banco de Portugal, o antigo ministro da Economia do governo de Passos Coelho apontou baterias ao antigo ministro das Finanças de António Costa: declarou que, se estivesse no seu lugar, tendo sido governador (e não tendo sido reconduzido), não continuaria no banco; disse que não aprovaria decisões “estruturantes” – como a construção de um novo edifício-sede – nos últimos dias de mandato e que nem reconduziria um chefe de gabinete.

Donald Trump cumpriu o primeiro dia da visita de Estado ao Reino Unido. O Presidente norte-americano foi recebido pelas principais figuras da monarquia e teve o primeiro contacto com o primeiro-ministro Keir Starmer. Mas o que ganham Trump e Starmer com esta visita? O primeiro aprecia a “pompa e circunstância”, o segundo agradece que se desviam atenções das crises internas. Mas há um fantasma chamado Epstein a pairar. Para além disso, pode também apreciar os looks que foram exibidos na cerimónia da manhã e no jantar de Estado, bem como descobrir quais os presentes que Trump e Carlos trocaram. Hoje haverá conferência de imprensa e reunião à porta fechada para discutir acordos de tarifas e Ucrânia.