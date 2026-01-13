Enquanto dormia… … O Observador contava ao pormenor o dia negro na campanha de João Cotrim Figueiredo. As alegações de assédio eram conhecidas há dois anos na IL. De manhã, Cotrim já sabia que a história ia voltar a pairar, quando deu a resposta sobre Ventura e a segunda volta. Depois, foi sempre a piorar. Ao mesmo tempo, a fé de André Ventura vai crescendo. Depois do haraquiri do liberal e daquilo que vai sendo visto na campanha do candidato apoiado pelo Chega como sinais claros de desorientação de Luís Marques Mendes, Ventura começa a acreditar que é mesmo possível passar à segunda volta e cumprir um dos seus grandes objetivos: ter o seu próprio momento Le Pen (pai). Apesar de tudo, há mais vida para lá da campanha presidencial. Desde logo, um olhar detalhado para o caso da enfermeira que matou e desmembrou um jovem e que está em fuga há mais tempo do que os cinco evadidos de Vale de Judeus. Antigos investigadores da PJ explicam ao Observador o que complica a captura da mulher condenada a 23 anos de prisão. No plano internacional, destaque para o Irão. Um apagão que dura há quatro dias, 585 protestos em mais de 185 cidades, mais de 500 mortos e 10 mil detidos. É este o balanço mais recente de duas semanas de protestos no Irão. Sem qualquer fim à vista, as manifestações contra o regime do Ayatollah Ali Khamenei ameaçam prolongar-se. Em resposta, os Estados Unidos ameaçam intervir. E existem várias opções em cima da mesa: ataques aéreos cirúrgicos, ciberataques ou sanções. Nesta newsletter, é possível encontrar a informação mais relevante para se começar o dia bem informado. O Observador vai continuar a atualizar todas as notícias no jornal, na rádio e nos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Existem ainda os jogos Sudoku e AbraPalavra.