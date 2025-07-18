Enquanto dormia…

…O principal opositor ao regime moçambicano regressava a Maputo, depois de duas semanas na Europa. Viajou tranquilo, apesar de ter a informação de que há um mandado de captura em seu nome. Dois dias antes de apanhar o avião, Venâncio Mondlane respondeu às perguntas da editora-executiva Dulce Neto. Manteve a serenidade até quando não gostou de uma questão sobre o seu encontro com o Chega. E lamenta não ter tido resposta de Marcelo Rebelo de Sousa. Se for detido, garante que o governo moçambicano e a Frelimo, o partido que está há 50 anos no poder, estarão a ajudar o seu movimento. “Até é um grande favor.”

Ao fim de uma longa tarde de mais de cinco horas, a equipa de Política preparou a versão de bolso do debate sobre o Estado da Nação na Assembleia da República. O Governo fez o arranque e o encerramento da discussão e mais de 180 minutos foram divididos entre os partidos. Houve tempo para anúncios do primeiro-ministro (uns novos, outro velho), uma promessa sobre a TAP, um “fanfarrão”, pateadas da bancada do PS a Aguiar-Branco e um “senhor João”, que afinal era da papelaria, desiludido com o país. Fica o resumo da maratona.E ainda o álbum fotográfico desta sessão em 30 imagens.

Há cerca de quatro anos, Joe Berardo tinha sido constituído arguido por suspeita da prática de vários crimes nos financiamentos junto de CGD, BES e BCP. Esta quinta-feira, o Ministério Público acusou o empresário de 81 anos, e mais três arguidos, por burla qualificada devido a créditos de mil milhões de euros.

Na corrida às eleições autárquicas, Lisboa será palco de uma disputa entre frentes de esquerda e direita. Os dois blocos avançam, mas sem PCP nem Chega. Pode a esquerda unida vencer a aliança de direita na capital? E será inédito? José Manuel Fernandes, publisher do Observador, é o convidado da História do Dia.

Nesta newsletter tem as notícias mais importantes para o início do dia. Vamos continuar a atualizar toda a informação no nosso site e na nossa rádio. Também pode receber notícias no telemóvel, através dos nossos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Para uma pausa, há desafios novos no Sudoku e no AbraPalavra.