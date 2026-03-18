Enquanto dormia…

… explicávamos como o Líbano se tornou a nova frente de guerra no Médio Oriente. O Hezbollah, a milícia xiita libanesa que com a morte de Ali Khamenei perdeu o seu principal apoio, ripostou com uma ofensiva contra Telavive apesar de estar mais enfraquecida. Desta forma, o sul do Líbano tem sido atingido por vários ataques que causaram um milhão de deslocados e pelo menos mil mortes. Este é também o tema da História do Dia desta quarta-feira, com o jornalista José Carlos Duarte.

Voltando a Portugal, o dia de terça-feira foi marcado por (mais) uma situação caricata no julgamento da Operação Marquês. Num só dia, José Sócrates foi representado não por um, nem por dois, nem por três, mas por quatro advogados. Na raiz do problema, estão as entidades a que compete nomear os advogados e a forma como tal é anunciado ao tribunal. Este Explicador relata tudo o que aconteceu no dia de ontem, no julgamento em que, através de renúncias dos advogados, o antigo primeiro-ministro já ganhou três meses no julgamento.

Mário Centeno vai sair do Banco de Portugal com uma reforma antecipada que, apesar de o antigo governador ter passado 20 anos na instituição, terá em conta a carreira total de 35 anos. O Observador apurou que a reforma do antigo ministro das Finanças de 59 anos será inferior a 15 mil euros. O que é certo é que esta pensão será discutida no Parlamento, com o Chega a chamar Álvaro Santos Pereira, atual governador, a prestar esclarecimentos.

Se é sportinguista, é provável que ainda sorria a pensar na noite de ontem, com os cinco golos do clube de Alvalade frente aos noruegueses do Bodö/Glimt que mantiveram os portugueses na Liga dos Campeões. A noite fica para a história e, ao mesmo tempo, aproxima-se o Mundial de 2026. Faltam apenas 85 dias, mote para a entrevista do selecionador Roberto Martínez, que garante estar “totalmente focado” para a competição.

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