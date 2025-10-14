Enquanto dormia…

…Um comboio Intercidades que fazia a viagem Lisboa – Oriente até Faro perdeu uma carruagem a meio do caminho, um incidente que terá tido origem numa falha de manutenção. Ninguém ficou ferido mas a paragem provocou constrangimentos na linha. Um comboio de mercadorias acabou por rebocar o Intercidades até à estação de Grândola.

O confronto de Mário Soares e Salgado Zenha marca as presidenciais de 1986 e o terceiro episódio do mais recente podcast plus do Observador. Eram como irmãos, vão acabar com uma amizade destruída. E há ainda Freitas do Amaral, que sonha com a vitória à primeira volta. Continue a seguir “A Eleição Mais Louca de Sempre”.

Feitas as contas no rescaldo da noite eleitoral, Luís Montenegro ainda se pode orgulhar de ter, pelo menos durante mais uns meses, um Presidente da República da sua cor política. Pela primeira vez em 50 anos, o PSD controla o Governo da República, os governos regionais da Madeira e Açores, as duas cidades mais importantes, oito dos 15 concelhos mais populosos do país, a Associação Nacional de Municípios e a de Freguesias. E até nas autarquias mais populosas onde não conseguiu ganhar conseguiu crescimentos muito expressivos. A hegemonia do partido faz sonhar com ciclo longo de poder — e pressiona a oposição.

Antes da Cimeira do Egito, Donald Trump falou no Parlamento de Israel, proclamou o fim da guerra no Médio Oriente, o acordo foi formalmente assinado e todos os reféns vivos regressaram a casa. Irá a região viver em paz por “toda a eternidade”? Os países árabes e o povo palestiniano são cautelosos em olhar para o futuro. Esta é a História do Dia e o tema é ainda discutido no Contra-Corrente de hoje, a partir das 10h10, na Rádio Observador.

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