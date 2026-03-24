Enquanto dormia…

… Voltávamos à Marcha pela Vida, que no último sábado terminou com uma tentativa de ataque por parte de um “grupo alegadamente de conotação anarquista”. Estes movimentos anarquistas estão há muito identificados pelas autoridades, cá dentro e lá fora. Usam “meios baratos e pouco sofisticados para atacar, como atear fogo e usar inflamáveis” e estão em crescimento, apesar de serem “desorganizados”. O homem que atirou o cocktail molotov no final da manifestação em frente à Assembleia da República ficou em liberdade e sujeito a apresentações diárias. O PSD já chamou ao Parlamento o novo ministro da Administração Interna, Luís Neves. Este é o tema da História do Dia.

A confusão surgiu no fim de semana. A deputada socialista Eva Cruzeiro foi censurada pela Assembleia da República por ter chamado “racistas” a deputados do Chega, num relatório que teria sido aprovado pelo PS. Afinal, os socialistas dizem que não foi e querem mudar o sentido de voto, o que ainda vai ser analisado. O PS alega que a confusão surgiu devido ao “adiantado da hora” da votação e à “demora nos pontos anteriores”. O PSD sugere que PS está a ceder a pressões internas.

Foi na semana passada que o país ficou a conhecer o caso das luzes de Natal. A “Operação Lumen” pôs fim a um alegado esquema de ‘luvas’ que envolvia o secretário-geral da Câmara Municipal de Lisboa, Laplaine Guimarães, a União de Associações de Comércio e Serviços (UACS), presidida por Carla Salsinha, e a empresa Castros Iluminações Festivas. A investigação suspeita que a Castros devolveria aos suspeitos uma parte do valor transferido pela adjudicação como ‘garantia’ para a continuação do esquema no Natal seguinte.

O preço das casas voltou a bater recordes em 2025. A subida foi de quase 18%, o maior aumento de sempre. E são as casas usadas que estão a puxar mais pelos preços. Segundo os dados do INE, o número de transações também aumentou face ao ano anterior. Já o peso dos estrangeiros nas aquisições está a diminuir, embora continue elevado: cerca de uma em cada quatro habitações são compradas por cidadãos naturais de outros países.

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