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NOTÍCIAS RELEVANTES
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Podcast Plus
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O Observador teve acesso a ficheiros da investigação que comprovam como a relação entre Carlos Castro e Renato Seabra se deteriorou dias antes do brutal crime num hotel de luxo em Nova Iorque.
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Economia
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O que nos ensina o surpreendente Yvon Chouinard, dono da Patagonia? E poderá a espiritualidade conviver com uma liderança eficaz?
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Religião
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O último livro da Bíblia é um dos mais célebres e fascinantes, mas também um dos mais mal interpretados. Quem escreveu, e o que significa, o Apocalipse? O último episódio de "As Histórias da Bíblia".
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Ciência
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A Ilha das Flores foi portuguesa, já não é mas continua católica no meio da Indonésia. Esse é um dos seus mistérios – tal como um tsunami pouco conhecido, o minúsculo homem das Flores ou um rato gigante
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Cultura
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Zach Galifianakis é uma das propostas para esta semana, além de exposições, banda desenhada, dramas de irmãos desavindos, uma história musical do Porto e psicoterapia transformada em livro.
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Relações
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O Gui está velho ou só lhe doem as costas? A Rita é casada, chata ou ambos? Neste episódio falamos do peso da internet e de confundir amizade e flirt. No fim aparece a Inês Afonso do "No Bad Vibras".
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Governo
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Quase meio ano de mandato do antigo PM português no alto cargo europeu e o virar de página na Hungria que vai dançar o tango com Bruxelas. Com Jorge Fernandes.
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O que se passa lá fora
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DESPORTO
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OS NOSSOS ESPECIAIS
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OPINIÃO
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A forma como André Ventura está a sabotar qualquer hipótese de rever a lei laboral mostra que apenas se rege pelos barómetros de popularidade e que se iludem todos os que falam de maiorias de direita.
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Além dos fantasmas, o fantasma Pinto da Costa e o fantasma Ajax, o certo é que o Porto enfrentou rivais de qualidade. O Sporting fez uma boa época e o Benfica pode chegar ao fim da época sem derrotas.
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Andamos a recuperar desde 1578, mas agora... com o PTRR, maior do que o PRR, Portugal vai dar mais dinheiro a si mesmo do que a Europa a Portugal.
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Quando a ajuda “humanitária” se transforma em pretexto para odiar Israel, quando a defesa dos palestinianos serve para desculpar o Hamas, é apenas lixo moral com vento de feição
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MAIS PARA LER
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Rádio
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Locutor, mestre de cerimónias e presença incontornável ao lado de Herman José, Cândido Mota foi muito mais do que uma voz — foi o contraponto que tornava tudo mais engraçado e humano.
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Dacia
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A marca romena do Grupo Renault prepara um novo veículo eléctrico de vocação urbana para juntar ao pequeno Spring. A base será a do Twingo, a produção na Europa e deverá custar menos de 18.000€.
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Crianças
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Perante a comida, o estudo identificou que as crianças podem ter pouco apetite ou apetite ávido. Este último, associado a uma maior ingestão de alimentos, leva a piores indicadores cardiometabólicos.
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