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Podcast Plus Episódio 4. Alguém não está a cumprir o acordo O Observador teve acesso a ficheiros da investigação que comprovam como a relação entre Carlos Castro e Renato Seabra se deteriorou dias antes do brutal crime num hotel de luxo em Nova Iorque.

Economia O bilionário que odeia a riqueza O que nos ensina o surpreendente Yvon Chouinard, dono da Patagonia? E poderá a espiritualidade conviver com uma liderança eficaz? Religião Vem aí o Apocalipse? O último livro da Bíblia é um dos mais célebres e fascinantes, mas também um dos mais mal interpretados. Quem escreveu, e o que significa, o Apocalipse? O último episódio de "As Histórias da Bíblia".

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José Manuel Fernandes O Chega, e André Ventura, atravessaram o seu Rubicão A forma como André Ventura está a sabotar qualquer hipótese de rever a lei laboral mostra que apenas se rege pelos barómetros de popularidade e que se iludem todos os que falam de maiorias de direita.

João Marques de Almeida De azul, o Marquês tem outro encanto Além dos fantasmas, o fantasma Pinto da Costa e o fantasma Ajax, o certo é que o Porto enfrentou rivais de qualidade. O Sporting fez uma boa época e o Benfica pode chegar ao fim da época sem derrotas.

Alexandre Borges Um país que agora é que ia ser Andamos a recuperar desde 1578, mas agora... com o PTRR, maior do que o PRR, Portugal vai dar mais dinheiro a si mesmo do que a Europa a Portugal.

José António Rodrigues do Carmo A flotilha dos "CONDOMS" Quando a ajuda “humanitária” se transforma em pretexto para odiar Israel, quando a defesa dos palestinianos serve para desculpar o Hamas, é apenas lixo moral com vento de feição

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